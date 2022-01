Anticipazioni Uomini e donne: Gemma vede Massimiliano ma…

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani avvierà una frequentazione con Massimiliano, un nuovo corteggiatore con il quale ha cercato subito di intrecciare una conoscenza. La dama piemontese dovrà però fare i conti con il forte interesse di Nadia nei confronti di Massimiliano, che dal canto suo sembrerà molto attratto dalla Marsala.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: GEMMA volta pagina dopo Stefano

La Galgani non prenderà affatto bene la rivalità con la settantunenne di Roma, arrivando perfino a minacciare l’uomo di interrompere immediatamente la conoscenza. Stranamente assente nel parterre maschile Biagio Di Maro, che, dopo l’aspro litigio con gli opinionisti andato in onda la scorsa settimana, non è stato invitato dalla redazione a prendere parte alle nuove registrazioni.

Uomini e donne, spoiler trono classico: nuove sorprese per Luca

Riguardo al trono classico, negli appuntamenti futuri del dating show di Canale 5 assisteremo alle prime esterne svolte dal nuovo tronista Luca Salatino, il quale per il momento ha deciso di concentrarsi su due pretendenti che più di tutte rispecchiano i suoi canoni di donna ideale. Per il ventinovenne romano, ancora turbato dall’epilogo della conoscenza con Roberta Giusti, sarà dunque il momento di voltare pagina e le anticipazioni parlano di nuove inaspettate sorprese in vista per lui.

È nel pieno del suo percorso, invece, il collega di trono Matteo Ranieri, che è attualmente impegnato con la conoscenza di Denise Mingiano e Federica Aversano. Proprio quest’ultima sembra però aver fatto maggiormente breccia nel cuore del tronista genovese, che però nelle prossime settimane potrebbe ricevere la visita di nuove corteggiatrici.