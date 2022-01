Anticipazioni Uomini e donne: Armando di nuovo al centro della scena

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato è tornato nuovamente al centro della scena dopo essere stato attaccato frontalmente da Marika Geraci, l’ex compagna del cavaliere che nutre da tempo un accesso risentimento nei suoi confronti.

Gli scontri a distanza tra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi non accenneranno a placarsi e, nei prossimi appuntamenti del programma di Canale 5, torneranno a volare parole al vetriolo tra l’Incarnato e la bella Marika. La donna è allo stesso tempo impegnata nella conoscenza di Diego Ceccucci, con il quale ha deciso di provare a intrecciare una relazione benché sia stata messa più di una volta in guardia da Jessica sulle intenzioni dell’uomo.

Uomini e donne spoiler: Luca Salatino, prime conoscenze

Cosa dovremo attenderci invece dal trono classico? Come abbiamo visto, il nuovo tronista Luca Salatino, da poco insediatosi al posto di Roberta Giusti, ha iniziato a conoscere le prime quindici pretendenti scese in studio per corteggiarlo. Una nutrita schiera di donne ha infatti presenziato nell’ultima puntata del talk show dei sentimenti di Mediaset con l’intenzione di fare breccia nel cuore del Salatino, il quale, nelle prossime settimane, comincerà a conoscerle nel dettaglio invitando in esterna quelle che considererà più affini al proprio carattere.

Le novità non finiscono di certo qui, dato che è attesa la scelta da parte della redazione di una nuova tronista. La trasmissione, giunta alla ventiseiesima edizione, ci ha infatti abituati alla presenza di almeno una tronista donna al fianco dei colleghi uomini e le anticipazioni non hanno fatto altro che confermare questa ormai consolidata tradizione. Staremo dunque a vedere chi siederà in questa seconda parte di stagione al fianco di Luca Salatino e Matteo Ranieri.