Anticipazioni Uomini e donne: la situazione di Gemma

Come procede la relazione tra Gemma e Stefano, il nuovo cavaliere di Uomini e donne impegnato nel corteggiamento della dama torinese? Dopo aver messo la parola fine alla sua frequentazione con Leonardo, la Galgani ha voltato pagina intrecciando una conoscenza con Stefano, che fin dai suoi primi giorni nel programma non ha mai nascosto un certo interesse nei confronti della piemontese.

La prima esterna che ha visto protagonisti Gemma e Stefano, trasmessa la scorsa settimana, ha registrato alcuni momenti di tenerezza tra i due, benché la donna abbia faticato non poco a dimostrare entusiasmo al fianco del cavaliere. Un’uscita senza infamia e senza lode dunque, che a quanto pare potrebbe fare da preludio alla repentina conclusione del rapporto tra la Galgani e il cavaliere di Fregene. Staremo a vedere.

Uomini e donne: news sul trono classico

Intanto, saranno puntate di ambientamento per Luca Salatino, appena insediatosi sul trono più famoso della tv con ancora fresca la scottante delusione amorosa ricevuta proprio nel salotto di Uomini e Donne. Per il nuovo tronista sarà infatti il momento di inaugurare ufficialmente il suo percorso, accogliendo in studio le pretendenti che si contenderanno fino alla fine il suo cuore.

Cammino analogo anche quello che sta vivendo Matteo Ranieri, il quale ha manifestato una certa simpatia nei confronti di Martina, la corteggiatrice che continuerà a far parlare di sé nelle prossime puntate a causa del suo atteggiamento. La ragazza infatti non convince appieno l’opinionista Gianni Sperti, che si dirà titubante riguardo alle reali intenzioni amorose della giovane donna…