Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

VERISSIMO, primo weekend del 2022. Chi sarà ospite di Silvia Toffanin?

Le vacanze natalizie sono terminate e un po’ su tutte le reti televisive riprende la normale programmazione. Ottima occasione per ritrovare Verissimo, il settimanale di interviste e spettacolo condotto da Silvia Toffanin, che proprio in questo fine settimana torna ad andare in onda nel pomeriggio del weekend di Canale 5.

Grazie alle anticipazioni ufficiali rilasciate da Mediaset, vediamo quindi quali saranno i primi ospiti del 2022:

Verissimo 8 e 9 gennaio: anticipazioni sugli ospiti

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Salvatore Esposito, il talento e la simpatia di Vincenzo Salemme, intervista di coppia per Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, Sara Ricci e il suo ricordo di Paolo Calissano, appena scomparso. E ancora, direttamente dal nuovo programma di Italia 1 “Back to school” il conduttore Nicola Savino e i “ripetenti” Totò Schillaci e Paola Caruso. Infine, per ricordare la figlia uccisa dalla violenza del compagno sarà in studio Teresa D’Abdon.

Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del 2022 di “Verissimo”: per la prima volta in studio la grande storia d’amore di Eva Grimaldi e dell’attivista Imma Battaglia, il racconto di vita di Mietta e la storia di Laura Freddi. Infine, in studio Paola Barale e due artiste amatissime che stanno vivendo un nuovo periodo di successo: Orietta Berti e Iva Zanicchi.