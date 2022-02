Amici, anticipazioni di domenica 20 febbraio 2022

Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 20 febbraio

Oggi pomeriggio, domenica 20 febbraio, alle ore 14.00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del talent Amici. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è quasi arrivato al clou, ovvero alla fase serale, che vedremo nel mese di marzo. In attesa di assistere a ciò che i ragazzi faranno in prime time, scopriamo insieme cosa succederà nella puntata pomeridiana in onda tra poche ore.

Come abbiamo avuto modo di constatare la settimana scorsa, già quattro allievi hanno avuto l’accesso al serale e stiamo parlando dei ballerini Dario e Michele e dei cantanti Alex e Sissi. A loro si aggiungerà oggi anche la ballerina Carola, mandata al serale dalla propria maestra di riferimento, ovvero Alessandra Celentano.

Amici: il 20 febbraio ospiti Elodie ed Alex Britti

A proposito di classifiche, sarà in studio Elodie, la quale stilerà una propria classifica di gradimento e metterà al primo posto LDA. Quest’ultimo – così come Luigi – non accederà al serale perché Rudy Zerbi (professore del ragazzo) dirà che vuole sentire ancora qualcosa in più da lui. Stesso discorso toccherà a Luigi, anche se avrà una piacevole sorpresa: l’allievo suonerà la chitarra insieme ad Alex Britti.

Un’altra classifica toccherà ai ballerini, giudicata da quattro giudici diversi tra cui l’ex professore Garrison. Ci saranno poi i rappresentati delle emittenti radiofoniche, le quali trasmetteranno gli inediti dei ragazzi. Questo dunque e molto altro andrà in onda alle 14.00 sulla rete ammiraglia Mediaset.