Amici: Mattia Zenzola ha lasciato la scuola. Lo rivedremo nella prossima edizione?

Amici 21: arrivederci Mattia!

Brutte notizie per gli appassionati del talent show Amici di Maria De Filippi: nelle ultime ore infatti un allievo della trasmissione è stato costretto ad abbandonare la scuola e stiamo parlando del ballerino di latino Mattia Zenzola.

Mattia alcune settimane fa era stato colpito da un infortunio alla gamba, problema che per diverso tempo lo aveva tenuto lontano sia dalle puntate che dalle sale prove. E proprio nel corso del day time andato in onda oggi – 11 febbraio – abbiamo appreso la spiacevole notizia.

Amici: Mattia avrà un banco nella prossima edizione

Mattia, dopo un periodo di stop, a lezione con il maestro Raimondo Todaro ha provato ad esercitarsi ad una coreografia, ma il dolore è stato troppo forte ed è per questo che ha chiesto l’intervento di un medico.

Il dottore ha dichiarato che, per guarire completamente, sarebbero stati necessari due mesi di stop. Dal momento che il serale di Amici è alle porte, il ragazzo purtroppo ha dovuto lasciare la trasmissione ma, nonostante la pessima novità, il professor Todaro ha promesso a Mattia che il prossimo anno avrà il banco di latino garantito, dunque con tutta probabilità lo rivedremo nella prossima edizione del talent.

Finisce così il percorso di Mattia, almeno per questa stagione televisiva. L’appuntamento con lo speciale di Amici è come sempre per domenica alle 14, su Canale 5.