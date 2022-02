Beautiful, anticipazioni 10 febbraio: Steffy e Liam, un dolce ricordo da conservare nel cuore

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 10 febbraio 2022

Nonostante riconoscano Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan) come il loro futuro, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) non riescono a rinnegare fino in fondo di aver fatto l’amore.

Liam pensava che non avrebbe più avuto l’occasione di passare una notte con Steffy e ne conserverà il ricordo nel suo cuore.

Finn apprende da Hope che le allucinazioni di Thomas (Matthew Atkinson) lo hanno portato a baciare il manichino, pensando fosse lei.