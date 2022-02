Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: Liam non resiste, vuole dire tutto a Hope

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 22 febbraio 2022

Zoe chiarisce a Paris che non vuole che lei si inserisca troppo in quella che è la sua nuova vita personale e lavorativa a Los Angeles: ci sono dei limiti della sua privacy che la sorella non dovrebbe superare.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: bacio tra Ridge e Taylor, ma come andrà a finire?

Carter cerca di convincere Ridge che Paris è la persona giusta per il ruolo rimasto vacante nella direzione della Fondazione Forrester. L’avvocato pensa, così, di fare un piacere anche a Zoe, dando motivo a Paris di restare in città.

Steffy spera di potersi buttare gli ultimi avvenimenti alle spalle, ma Liam sembra non riuscire a tenere nascosta ad Hope la loro notte insieme.