Beautiful, trame americane: oops, Sheila si tradisce con…

Nonostante la loro popolarità, il pubblico di Beautiful non dovrebbe tifare per Thomas e Steffy Forrester, o, almeno, dovrebbe recepire il messaggio che, storyline dopo storyline, il capo sceneggiatore Brad Bell e la sua squadra inviano chiaramente ai telespettatori: loro sono gli antagonisti. Infatti, sono sempre i figli di Ridge Forrester e Taylor Hayes quelli che, salvo rare eccezioni, mantengono segreti o che si innamorano non corrisposti o che devono faticare per essere soltanto “temporanee seconde scelte”.

Eppure sembrava finalmente arrivata l’ora di abbandonare questo schema, con Steffy sposata ad un uomo innamorato solo di lei e lontana dal triangolo con Liam e Hope, mentre Thomas appariva tornato se stesso e libero dal sentimento non corrisposto per la giovane Logan. Ma si è trattata solo di una vana illusione, come quella che riteneva possibile che i due fratelli potessero avere trame proprie, che non li ponessero come rivali (eternamente destinati a perdere) di Brooke e della sua prole.

Beautiful, anticipazioni USA: Thomas e Steffy rivogliono insieme Ridge e Taylor

Dopo poche settimane, la storyline di Steffy contro Sheila Carter è diventata la storyline di Brooke contro Sheila Carter, mentre la vicenda di Steffy alle prese con la sgradita madre biologica del marito Finn è diventata la vicenda di Ridge alle prese con lo sgradito padre biologico di Brooke (e, per lo stilista, insopportabile prova del peggiore errore di sua moglie).

In tutto questo, anche il ritorno in città di Taylor, madre di Thomas e Steffy, è servito solo per far regredire i due ad adolescenti ossessionati dal far rimettere i genitori insieme, desiderosi di riavere il padre a casa (che poi sarebbe casa di Steffy, visto che la loro casa di famiglia non è più loro da anni). Un’ossessione portata avanti con insistenza infantile e senza logica, che ha il compito di renderli antipatici e “cattivi della situazione”. Le nuove anticipazioni, tuttavia, fanno capire che i due non sono ancora stati portati a toccare il fondo.

Beautiful, spoiler USA: Kimberlin Brown spiega la situazione di Sheila

Già, dopo aver tanto sottolineato quanto Thomas fosse redento e rinsavito, gli spoiler suggeriscono che il ragazzo possa essere nuovamente polarizzato verso la parte sbagliata del campo da gioco, in compagnia… di Sheila Carter! Già: colei che fu il motivo principale dell’assenza della madre Taylor per buona parte dell’infanzia, e le cui gesta avevano decretato la fine degli anni da “famiglia del mulino bianco”, potrebbe essere ora una valida alleata.

Nello specifico, la Carter si recherà a casa di Steffy per parlare con Taylor, come spiega la sua interprete Kimberlin Brown:

Sheila sta facendo dei progressi con Taylor, che riconosce e vede gli sforzi che fa per migliorarsi. Al contrario di tutti gli altri è la sola disposta a parlarle e ad ascoltarla. La Carter, invece, si imbatterà in Thomas, dapprima deciso a tenerla lontana da Finn e Hayes, secondo la volontà di Steffy. Tuttavia, a sorpresa, l’incontro – iniziato in modo pessimo – migliorerà, in quanto Thomas sarà disposto a starla a sentire visto che sua madre sembra incline a darle una cauta chance.

Beautiful, puntate americane: lapsus “fatale” per Sheila?

La discussione, ad un certo punto, porterà Sheila a tradirsi e a parlare troppo, spiegando come Thomas dovrebbe ringraziarla per aver diviso suo padre da Brooke. Insomma, Sheila non sopporterà di essere accusata da Thomas di essere una persona orribile, sapendo invece di aver contribuito a spingere insieme i suoi genitori. Il lapsus sarà fatale per Sheila? Thomas scoprirà che c’è lei dietro la ricaduta di Brooke nell’alcol e dunque nel bacio con Deacon?

Pare proprio di sì, visto che gli spoiler aggiungono che, successivamente, Thomas si troverà tra le mani uno scottante segreto e dovrà decidere cosa fare. Lo stilista deciderà di mantenere nascoste le azioni di Sheila, ora che il risultato sembra volgere a proprio vantaggio? Gli autori sono ancora decisi a rendere Thomas il cattivo della soap? Ma, soprattutto, il giovane ne informerà anche Steffy?