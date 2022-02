BEAUTIFUL, anticipazioni dal 7 al 12 febbraio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 7 a sabato 12 febbraio 2022

Liam spiega a Steffy che Thomas non ha baciato Hope ma il manichino, e che quindi lui si è infuriato per un tradimento che non è mai avvenuto.

Liam comunica a Steffy di voler dire a Hope che loro due hanno passato la notte insieme, ma lei lo implora di non farlo per non rovinare il rapporto tra Hope e Liam, e il suo con Finn.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Thomas in ospedale, si risveglia dopo l’operazione

In ospedale, Liam avverte Steffy che dirà a Hope che sono stati a letto insieme. Steffy è allibita, ma non vuol parlarne mentre suo fratello è ancora in sala operatoria.

In ospedale, Ridge dice a Hope di sentirsi impotente e si domanda se suo figlio sarà cambiato dopo l’operazione. Finn li avverte che l’operazione è andata bene.

Quinn va a trovare Eric: ammette di aver sbagliato e gli chiede ancora scusa. Eric la blocca: ritiene che sia lui a doversi scusare. E i due si riconciliano.

Finn ritiene che i deliri di Thomas fossero dovuti all’emorragia provocata dal trauma cranico, ora non resta che attendere il suo risveglio. Steffy e Ridge vanno a trovarlo. Thomas, svegliandosi, mormora il nome di Hope.

Thomas ormai è in via di guarigione dopo il tempestivo intervento di Hope e Finn.