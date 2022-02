Beautiful, anticipazioni americane: qualcosa di grosso sta per accadere?

Anticipazioni americane Beautiful: annunciata una trama “boom”. Lo sarà davvero?

Nelle puntate americane di Beautiful, sembra proprio che qualcosa di importante stia bollendo in pentola, pronto per esplodere a breve. Questo, almeno, è quello che ha fatto intendere uno dei produttori della soap, Casey Kasprzyk, durante uno dei recenti appuntamenti di Bold Live, ovvero una serie di approfondimenti settimanali che, da mesi, trovano spazio nel canale YouTube di Bold & Beautiful.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 3 febbraio: “Non dire niente a Hope!”

Proprio su Youtube, accanto alle repliche vintage (al passo di tre episodi al giorno, la produzione sta caricando tutte le stagioni della soap a partire dall’inizio), membri attuali e passati del cast si prestano a dei faccia a faccia con il pubblico, rispondendo alle domande dei fan. Kasprzyk – pur non potendo dare anticipazioni molto chiare – ha avvertito che da qui ad un paio di mesi Beautiful sarà cambiato per sempre. “Accadrà qualcosa, che farà molto parlare quando andrà in onda“, ha aggiunto il produttore, spiegando che l’evento segnerà per sempre le vicende della soap.

Beautiful, trame americane: il colpo di scena chi riguarderà?

Sarà davvero così? In passato annunci così altisonanti hanno spesso tradito le aspettative, ingigantendo anche trame del tutto trascurabili: il più recente esempio è la storyline sulla morte di Vinny Walker, che, all’atto pratico, è stata tutt’altro che la grande storia misteriosa che avrebbe dovuto cambiare per sempre le vite dei Forrester, dei Logan e degli Spencer. Ciò è accaduto sia per la marginalità del personaggio defunto e sia per la sceneggiatura che ha lasciato interdetti i telespettatori, tra forzature e grossi buchi di trama: i fan italiani potranno comunque trarre il loro giudizio a riguardo a breve, quando la storyline partirà a primavera negli episodi trasmessi da Canale 5.

Tuttavia, volendo dare retta alle affermazioni di Kasprzyk, cosa mai potrà accadere di così sconvolgente? L’evento potrebbe riguardare il matrimonio di Ridge e Brooke Forrester, presumibilmente in crisi quando lo stilista apprenderà del bacio tra la moglie e Deacon Sharpe? Ma, in fondo, quante volte i due si sono mollati e ripresi su questioni anche più gravi?

Oppure il colpo di scena riguarderà Sheila Carter, ormai in una versione sempre più innocua rispetto al passato? O, ancora Steffy Forrester, vista la terza gravidanza della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood? Magari, stavolta, gli autori approfitteranno davvero della pausa di maternità dell’attrice per creare qualcosa di rilievo nella narrazione della soap opera? Non ci resta che attendere…