Cosa mi lasci di te, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Cosa mi lasci di te”, il 9 febbraio in prima serata su Rai 1

Un amore profondo, la musica e la fede cristiana sono i temi centrali di Cosa mi lasci di te (I Still Believe), il commovente film diretto dai fratelli Erwin che Rai 1 trasmette questa sera, mercoledì 9 febbraio. La pellicola si basa sull’omonimo best seller biografico del famoso cantautore americano Jeremy Camp.

La storia inizia quando il ventenne Jeremy Camp (K.J. Apa), nel settembre del 1999, si trasferisce da Lafayette, nell’Indiana, in California per frequentare la Calvary Chapel Bible College, una rinomata università di impronta religiosa. Il giovane coltiva il grande sogno di diventare uno stimato cantautore e per realizzarlo decide di rivolgersi a Jean-Luc (Nathan Dean), un affermato musicista di musica cristiana che frequenta la medesima università.

Cosa mi lasci di te: la trama del film

Durante un concerto del suo mentore, Jeremy fa la conoscenza di Melissa Henning (Britt Robertson), una bella e solare studentessa legata a Jean-Luc da un’amicizia speciale; in un primo momento la ragazza si tira indietro, ma a poco a poco si rende conto che quel giovane aspirante cantautore non le è indifferente. Arriva Natale e Camp torna a casa per passarlo con la sua famiglia, quando arriva una telefonata inaspettata: Melissa è in ospedale con un cancro al terzo stadio. Una notizia spiazzante che addolora moltissimo Jeremy, il quale teme di perdere per sempre la donna che ama.

Grazie a Jean-Luc, la sua carriera musicale inizia a decollare e, durante i suoi concerti, Jeremy – che è un ragazzo di grande fede – chiede alla gente di pregare per la sua fidanzata. Le preghiere sembrano funzionare, il medico comunica alla coppia che il cancro è in remissione. I due innamorati coronano il loro sogno d’amore su una meravigliosa spiaggia, nell’ottobre del 2000. Tutto sembra perfetto e magico fino a quando, dopo la luna di miele, l’incubo della malattia torna a sconvolgere la loro vita. Il cancro è tornato e stavolta non lascia alcuna speranza di guarigione alla povera Melissa…

La fede cristiana fa da sfondo a questa drammatica storia d’amore con protagonista un giovane cantautore americano, che sogna di raccontarsi al mondo attraverso la sua musica, e una bella e solare ragazza californiana. Tra i due è subito amore, ma la loro storia dovrà fare i conti con una devastante e spietata malattia. Cosa mi lasci di te è un racconto toccante che arriva dritto al cuore, supportato dal talento dei due giovani (e amatissimi) protagonisti, la cui alchimia rende bellissima la storia d’amore principale. Anche in questo caso, vi consigliamo di munirvi di fazzoletti: il pianto è assicurato!