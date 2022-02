Doc nelle tue mani 2 anticipazioni: Andrea ce la farà a tornare primario? Una dolorosa confessione

Doc nelle tue mani 2: anticipazioni su Andrea Fanti

Ancora ottimi riscontri di audience per Doc nelle tue mani, che anche nella seconda stagione sta raggiungendo ascolti davvero molto alti: la puntata di giovedì 10 febbraio, nello specifico, è stata vista da 6.344.000 telespettatori con uno share del 28.9%. Si è trattato peraltro di una serata caratterizzata da un episodio molto importante, quello in cui abbiamo avuto modo finalmente di capire nei dettagli cos’è successo a Lorenzo (Gianmarco Saurino). La puntata si è chiusa con la new entry di stagione Damiano Cesconi (Marco Rossetti) che scopre qualcosa di “scomodo”: quale uso farà delle informazioni acquisite?

In attesa di scoprire i nuovi sviluppi, ora tutti si chiedono se Andrea Fanti (Luca Argentero) riuscirà a vincere la sua lotta contro l’ospedale e a riavere il suo posto di primario. Nulla si sa ovviamente sul finale di stagione, ma c’è già qualcosa che si conosce riguardo ai prossimi appuntamenti con la fiction di Rai 1. Vediamo di che si tratta.

Doc nelle tue mani 2, spoiler: una crisi e delle scelte rischiose…

Nell’immediato vedremo Andrea attraversare un momento di crisi personale, provocato anche dal peggioramento dei rapporti tra lui e la figlia Carolina (Beatrice Grannò). Superato l’impasse, Fanti proseguirà il percorso per rientrare nella pienezza del suo lavoro, ma tutto sembrerà mettersi di traverso e, per via di un evento avverso, lui dovrà compiere una serie di scelte piuttosto rischiose!

Assisteremo anche a una specie di tregua (o di riavvicinamento che dir si voglia) tra Andrea e Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri), con un’offerta inattesa che arriverà proprio da lei. Poi però sarà proprio Cecilia a scoprire qualcosa di estremamente compromettente e, infatti, non è probabilmente un caso se il nostro protagonista a un certo punto dovrà fare una dolorosa confessione di fronte a tutto il suo reparto…

Non perdete dunque le rimanenti quattro puntate di Doc nelle tue mani 2, che ritroveremo sempre al giovedì in prime time su Rai 1!