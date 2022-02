Doc nelle tue mani 2, Marco Rossetti: “sono più timido del mio Damiano Cesconi”

Fiction Doc nelle tue mani 2: riflettori puntati su Damiano Cesconi (Marco Rossetti)

È una delle new entry della seconda stagione di Doc nelle tue mani: parliamo del dottor Damiano Cesconi, un giovane medico affascinante ma molto riservato e soprattutto dal fare decisamente cinico. Strada facendo si scioglierà?

In attesa di capirlo, dalle pagine del settimanale Telepiù Marco Rossetti – interprete appunto di Damiano – ha rivelato di essere ancora più schivo del personaggio a cui presta il volto: “Sono timidissimo, maldestro e impacciato“.

Doc nelle tue mani 2: Marco Rossetti felice di essere entrato nella fiction

Comunque sia, l’attore – popolare al grande pubblico per aver preso parte in passato a fiction del calibro di R.I.S. Roma e Squadra Mobile – è ovviamente molto felice di essere entrato nel cast di una delle serie tv più viste del momento, come ha recentemente dichiarato in un’intervista concessa al Radiocorriere Tv:

Il primo giorno di lettura del copione ero spaventato, ma ho trovato subito una famiglia che mi ha aperto le porte di casa con una semplicità e un’umanità genuine e positive. […] Sono grato di far parte di un progetto tanto ambizioso e fortunato!

Questa sera (10 febbraio) assisteremo a una nuova attesissima puntata di Doc, nella quale certamente il dottor Cesconi sarà ancora una volta al centro della scena. Occhio però, perché gli episodi di stasera saranno soprattutto quelli in cui finalmente si capirà qualcosa in più sul significato di “cane blu” e su molte altre cose… Appuntamento in prime time su Rai 1, dunque!