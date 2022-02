Doc nelle tue mani seconda stagione, trama sesta puntata

Giovedì 24 febbraio 2022 su Rai 1 assisteremo alla sesta serata della seconda annata di Doc nelle tue mani. Ecco anticipazioni e trama della nuova puntata, composta dagli episodi intitolati Streghe e Padri:

Episodio 11, dal titolo “Ragioni e conseguenze”

Agnese è sorpresa per il fatto che è stata ricoverata la madre di Manuel, il bimbo che lei ha in affido insieme a Davide. A quel punto Agnese dovrà rimettere in discussione tutto ciò che pensa di sapere, ciò proprio mentre Andrea sembra volerle stare sempre più accanto.

Le scelte di Damiano potrebbero sconfinare in una frattura definitiva tra lui e Giulia. Intanto Gabriel decide di aprirsi con la psicologa.

Episodio 12: “Gold standard”

Giunge il giorno della simulazione di primariato per Andrea, che per un giorno indossa nuovamente il camice; un improvviso blackout informatico lo costringerà però a compiere delle scelte assai rischiose.

Gabriel rivela al reparto una verità non facile, ma il lavoro sul caso di una paziente speciale è destinato ancora una volta a scombinare gli equilibri. Per Alba è sempre più difficile avere a che fare con Riccardo; nel frattempo il lavoro insieme durante l’emergenza crea tra Cecilia e Doc una particolare sintonia.