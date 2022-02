Doc nelle tue mani 2, il 10 febbraio l’episodio evento. “Cane blu”, il significato si scopre? Anticipazioni

Doc nelle tue mani 2 anticipazioni: in arrivo un episodio davvero speciale!

Dopo la pausa di Sanremo 2022, stanno tornando su Rai 1 gli appuntamenti con le fiction di prima serata. Questa settimana, oltre a L’amica Geniale (già ricominciata), partono altre due produzioni: la seconda stagione di Makari e la novità assoluta Lea, un nuovo giorno. E poi, per i tantissimi aficionados che li seguono, lo staff dei medici di Doc nelle tue mani 2 sta per riapparire sul piccolo schermo con l’appuntamento del 10 febbraio.

A proposito della serie tv che vede protagonista Luca Argentero, non perdete la puntata che andrà in onda appunto giovedì prossimo, perché c’è aria di grandi rivelazioni. Avrete sicuramente notato nei promo il primario che fa una domanda secca e precisa ad Andrea Fanti sulla morte di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino): ciò vuol dire che ci sono rivelazioni in arrivo?

Fiction Doc nelle tue mani 2: “Cane blu” non sarà più un segreto, spoiler

Staremo a vedere. Come sempre, la puntata di giovedì sarà composta da due episodi e – da quel che si è capito – è soprattutto il secondo dei due quello in cui, stando alle anticipazioni, “tutti i segreti vengono a galla“.

Eh sì: gli spoiler lo definiscono un episodio evento che rappresenterà anche un omaggio ai medici eroi della pandemia. Venendo nello specifico, dovremmo finalmente apprendere anche il significato della frase cane blu, che sentiamo sin dall’inizio della seconda stagione. Insomma, tutti pronti per l’episodio speciale di giovedì 10 febbraio, di cui vi riepiloghiamo la trama ufficiale:

Si torna ai mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, si va all’origine delle crisi di Gabriel e si scopre finalmente, insieme a Riccardo, cosa significa “cane blu”, la formula che i nostri ripetono ogni volta che devono affrontare un ostacolo, una difficoltà.