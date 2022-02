Fosca Innocenti: cast e trama della fiction di Canale 5 con Vanessa incontrada, quante puntate

Fosca Innocenti, la nuova fiction Mediaset con Vanessa Incontrada: anticipazioni, quando inizia e numero puntate

Canale 5 punta sul volto rassicurante di Vanessa Incontrada per inaugurare il nuovo anno di Fiction Mediaset, con la miniserie Fosca Innocenti nella quale l’attrice italo spagnola interpreta la protagonista che dà il titolo alla serie. La fiction, realizzata da Banijay Studios Italy per Rti, è composta da quattro prime serate in onda nel prime time della rete da venerdì 11 febbraio 2022 (QUI la trama della prima puntata).

Fosca Innocenti è il brillante e determinato vice questore di Arezzo, a capo di una squadra investigativa quasi tutta al femminile. La donna è dotata di un dono straordinario: il suo olfatto, con il quale trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo per le sue indagini. Fosca vive nella quiete della campagna aretina in una caratteristica cascina ereditata da suo padre, insieme a Bice, l’anziana e saggia tata che si occupa di lei proprio come se fosse sua madre (Bice è interpretata da Giorgia Trasselli, nota al grande pubblico per avere interpretato la cameriera di Sandra e Raimondo nella sitcom Casa Vianello).

Fiction Fosca Innocenti: la trama

Fosca ama la natura e gli animali e infatti si sente libera quando cavalca Sansone, il suo adorato cavallo bianco. Ma la protagonista ha anche un punto debole: Cosimo (Francesco Arca), proprietario dell’enoteca Chiantineria che si trova nei pressi del commissariato ma soprattutto suo migliore amico di cui è segretamente innamorata. Quando Cosimo – che affettuosamente la chiama Foschina – le comunica la sua imminente partenza per l’America, la donna si trova costretta a prendere un’importante decisione che potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita…

La culla del racconto è la Toscana, precisamente Arezzo, dove vive la protagonista, una donna come tante che – attraverso una vita privata ingarbugliata e il suo lavoro di poliziotta – accompagna il pubblico in una storia familiare e genuina che regala qualche ora di spensieratezza con leggerezza e spontaneità. Una serie tv su cui Mediaset sembra credere molto, visto che – ancor prima ancora della messa in onda – ha già commissionato una seconda stagione.

Fosca innocenti fiction: regia e cast

La fiction è diretta da Fabrizio Costa, in passato regista anche di Luce dei tuoi occhi e L’allieva e che ha già lavorato con Vanessa nella fiction Scomparsa. Accanto al trio protagonista Incontrada, Arca e Trasselli ci sono Desirée Noferini, Cecilia Dazzi (nei ruoli delle ispettrici Giulia De Falco e Rosa Lulli) e Irene Ferri (è il pubblico ministero Giuliana Perego). Nel corso degli episodi vedremo anche Luca Capuano (Walter Baroni), Antonella Fattori (Eleonora Barberis), Claudia Zanella (Oriana Altovitt), Claudio Bigagli (Dottor Fontana) e molti altri.

Appuntamento dunque a venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5 con la prima avvincente puntata di Fosca Innocenti.