Gli anni più belli, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Gli anni più belli”, il 23 febbraio in prima serata su Rai 1

Stasera, mercoledì 23 febbraio su Rai 1, va in onda Gli anni più belli, un film in prima visione che narra la storia di quattro inseparabili amici di estrazione sociale diversa, partendo dalla loro adolescenza fino all’età adulta (dal 1980 ad oggi). Un legame speciale che, tra alti e bassi, dura da quarant’anni e si svolge sullo sfondo di un’Italia in continuo cambiamento. Nel cast troviamo Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti. Ma scopriamo insieme la commovente trama di questa pellicola firmata dal regista Gabriele Muccino.

La storia inizia a Roma, nel 1982. Giulio (Favino) e Paolo (Stuart) sono due amici adolescenti. Durante una burrascosa manifestazione studentesca, soccorrono Riccardo (Santamaria), a cui salvano la vita e danno perciò il nome di “Sopravvissuto”. Un’esperienza turbolenta che dà inizio a una grande amicizia. Arriva l’estate: i tre amici fanno la conoscenza di Gemma (Micaela Ramazzotti) e Paolo se ne innamora perdutamente. Il trio diventa un quartetto inseparabile, almeno fino a quando la madre della ragazza si ammala gravemente e viene a mancare: a quel punto, lei è costretta a trasferirsi a Napoli.

Gli anni più belli: la trama del film diretto da Gabriele Muccino

Diversi anni dopo, Gemma si trova di passaggio a Roma dove incontra per caso Paolo. Tra i due sboccia di nuovo la passione e lei decide di stabilirsi nella Capitale per iniziare una convivenza con lui. Anche Giulio, che in segreto ama Gemma, si sposa per interesse con Margherita (Nicoletta Romanoff), la ricca figlia di un Onorevole, mentre Riccardo incontra e sposa Anna (Emma Marrone), una ragazza con il sogno di sfondare nel mondo del cinema.

Attraverso le vicende personali dei quattro protagonisti, il film racconta i tanti cambiamenti vissuti dal nostro Paese e non solo, come la caduta del muro di Berlino o la rivoluzione politica di Mani Pulite, passando per la discesa in campo di Berlusconi fino al tragico attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre. I quattro inseparabili amici, nel corso degli anni, continuano a perdersi e ritrovarsi, fino a quando in età adulta arriva il momento di tracciare un bilancio del loro percorso.

Il film è un meraviglioso romanzo che punta molto sul fattore nostalgia e porta in scena un ritratto emozionante di un passato ricco di eventi, che hanno cambiato (e segnato) per sempre il corso della nostra storia.