Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di lunedì 21 febbraio 2022

Questa sera andrà in onda su Canale 5 il quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello VIP e, anche nella diretta di oggi, i riflettori saranno puntati su Alex Belli e Delia Duran, con quest’ultima protagonista di un appassionato bacio con Soleil Sorge durante la serata a tema di sabato scorso. È tornato invece il sereno tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, che – dopo un periodo sulle barricate – hanno ripreso a dialogare ritrovando l’armonia che aveva contraddistinto la loro amicizia nei primi mesi del programma.

Leggi anche: Amici, anticipazioni di domenica 20 febbraio 2022

Continua a tenere banco il rapporto tra Jessica Selassié e Barù, uniti da una forte amicizia che però fatica a trasformarsi in un sentimento più importante. Jessica infatti non ha mai fatto mistero di provare una forte attrazione verso il quarantenne toscano, il quale però non sembra intenzionato a intrecciare una relazione amorosa all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: chi sarà l’eliminato di stasera?

Scintille anche tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest’ultimo è ancora turbato dal procedimento disciplinare comminatogli dal Grande Fratello, che l’ha condannato al televoto d’ufficio a causa del suo atteggiamento poco rispettoso nei confronti degli altri inquilini.

Attesa infine per il verdetto del televoto: chi tra Kabir Bedi, Alessandro Basciano, Nathaly Caldonazzo e Barù sarà costretto ad abbandonare definitivamente il gioco? Per scoprirlo, appuntamento a questa sera a partire dalle 21.45 per una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello VIP 6.