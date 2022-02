Grande Fratello Vip 6, news: cosa succederà stasera (14 febbraio 2022) su Canale 5

Quarantunesimo appuntamento con il Grande Fratello VIP, che questa sera tornerà in onda in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, il quale, come sempre, sarà affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. C’è fermento per l’atteso ritorno di Alex Belli, che, dopo la discussa espulsione dello scorso dicembre, tornerà nella casa più spiata d’Italia per cercare di recuperare il proprio rapporto con Delia Duran e, allo stesso tempo, conservare l’amicizia che lo lega indissolubilmente a Soleil Sorge.

L’attore troverà nel loft di Cinecittà non poche difficoltà, a partire dalla concorrenza di Antonio Medugno, il quale da tempo ha messo gli occhi su Delia.

Gf Vip: Alex Belli torna nella casa

Intanto è San Valentino anche per i vipponi, che nelle ultime ore hanno ricevuto graditi regali dai rispettivi partner. All’appello manca però Lucrezia Selassié: stasera quest’ultima riceverà in diretta un’inaspettata sorpresa dal suo Manuel, il quale non ha mai fatto a meno di manifestare il proprio appoggio incondizionato alla fidanzata.

Ci sarà spazio anche per un momento amarcord, che vedrà la presenza in studio di una storica coppia formatasi nel corso della quarta edizione del fortunato reality show: si tratta di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che sono in attesa del loro primo figlio.

Grande Fratello Vip 6: chi sarà l’eliminato di stasera?

Infine, sarà rivelato il verdetto del televoto, che questa settimana ha messo di fronte Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino. Chi tra loro dovrà abbandonare per sempre il gioco? Per scoprirlo, appuntamento a questa sera alle 21.45 sulla rete ammiraglia Mediaset per una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6.