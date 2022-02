Grande Fratello Vip 6, news: cosa succederà stasera (17 febbraio 2022) su Canale 5

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il quarantaduesimo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nella puntata di oggi il pubblico conoscerà il nome del secondo concorrente finalista che si assicurerà la presenza nell’atto conclusivo della trasmissione in programma il 14 marzo: chi tra Katia Ricciarelli, Lucrezia Selassié e Soleil Sorge farà compagnia a Delia Duran in finale?

Proprio la modella venezuelana è stata al centro dei pettegolezzi in questi ultimi giorni nella casa, che hanno registrato il sorprendente ritorno di Alex Belli (uscito lo scorso dicembre e rientrato qualche giorno fa per chiarire definitivamente il rapporto con la fidanzata). Riuscirà Alex a farsi perdonare dalla Duran o l’attrazione per Soleil manderà nuovamente all’aria i piani dell’attore?

Grande Fratello Vip 17 febbraio: chi sarà il secondo finalista?

Non mancheranno le sorprese in quella che si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena: Sophie riceverà infatti l’inaspettata visita del giovanissimo fratello Riccardo, che avrà l’occasione di rivedere dal vivo la sorella a più di cinque mesi dall’ultima volta.

Diventa inoltre sempre più difficile per i vipponi rimasti in gioco la convivenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo 160 giorni trascorsi insieme, i rapporti umani all’interno del loft di Cinecittà sono ormai ai minimi termini e, tra incomprensioni e ostilità reciproche, l’atmosfera è diventata letteralmente incandescente. Riusciranno gli “eroi” ancora in gara ad arrivare al traguardo?

Per scoprirlo, appuntamento con la puntata di questa sera del Grande Fratello VIP 6, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45.