Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di lunedì 7 febbraio 2022

Grande Fratello Vip 6, news: cosa succederà stasera (7 febbraio 2022) su Canale 5

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6. Nella diretta di oggi i vipponi conosceranno il nome del primo concorrente finalista: chi tra Delia Duran, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro si aggiudicherà la presenza nell’atto conclusivo del prossimo 14 marzo?

Nella casa si è registrato durante l’ultima settimana un acceso scontro tra quattro primedonne: si tratta di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro le quali, a causa della loro amicizia con Delia, hanno scatenato la rabbia di Katia e Soleil Sorge, da sempre rivali della compagna di Alex Belli.

Grande Fratello Vip 6: chi sarà il primo finalista?

Non mancheranno le sorprese nella puntata odierna: Alessandro Basciano riceverà infatti la visita dell’amata sorella, da lui considerata la donna più importante della sua vita. C’è maretta invece tra Barù e Jessica Selassiè a causa dell’intromissione di Delia nel percorso dell’uomo, che negli ultimi giorni è stato più volte avvicinato dalla venezuelana provocando una forte reazione di gelosia in Jessica, la quale non ha mai nascosto l’interesse per il quarantenne toscano.

Convivenza sempre più difficile per Lucrezia all’interno della casa di Cinecittà dove, a seguito dell’addio del fidanzato Manuel Bortuzzo, ha faticato a mantenere un rapporto sereno con gli altri concorrenti. Questo ed altro nella puntata di questa sera, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45.