Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: tre verità ancora da rivelare!

Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: restano pochi mesi affinché tutto si sveli!

I mesi di marzo e aprile chiuderanno la sesta stagione de Il paradiso delle signore, in attesa della settima che partirà a settembre. Da quel che si è appreso negli ultimi giorni, quest’anno chi non ha visto le varie puntate non avrà la possibilità di recuperarle in tv durante l’estate: al posto delle repliche pomeridiane “random” a cui eravamo abituati, Rai 1 ha scelto di puntare su una nuova produzione iberica di qualche anno fa (Sei sorelle, ne parliamo QUI), che appunto sostituirà temporaneamente Il paradiso durante i mesi in cui non andrà in onda.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 25 febbraio: sogni, confessioni e… ricatti!

Prima che tutto ciò accada, comunque, dobbiamo arrivare alla fatidica puntata n. 160, con la quale si chiuderà Il paradiso 6: prima di allora dovranno dunque essere rivelate le tre verità che a tutt’oggi mancano all’appello e che potrebbero sconvolgere le vite dei personaggi della serie.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: tre storie al centro della scena

La prima questione non risolta è al centro della scena proprio negli attuali episodi ed è anche la prima che sta venendo alla luce: Rocco Amato (Giancarlo Commare) sembra aver abbandonato il pensiero di sposare Maria (Chiara Russo), preferendo piuttosto flirtare con un’avvenente “miss”. Ormai tutti sono al corrente della faccenda, tranne la diretta interessata: la poverina sta ancora fantasticando su matrimonio e abito da sposa, ma proprio la prossima settimana scoprirà tutto e se la prenderà con chiunque le abbia nascosto la situazione. Tra Rocco e Maria le cose possono ancora essere recuperate o la Puglisi prenderà definitivamente una strada differente all’interno della fiction daily?

Altra storia “scottante” è il piccolo grande segreto di Anna Imbriani (Giulia Vecchio): ormai il suo amore con Salvatore Amato (Emanuel Caserio) è considerato qualcosa di stabile nella narrazione del Paradiso, ma a dire il vero c’è ancora un particolare che il barista ignora: la piccola Irene non è figlia di Quinto – come lui pensa – ma di un altro uomo (Massimo). Come la prenderà Salvo nel momento in cui dovesse apprendere la verità?

La sensazione è che questa notizia potrebbe eventualmente creare un momento di forte crisi nella coppia, ma – a dirla tutta – già sappiamo che in questo caso il lieto fine è pressoché certo: il fatto che sui social network gli attori coinvolti nelle storie di questi personaggi siano recentemente apparsi in abito da cerimonia fa supporre che sul finale di stagione il matrimonio tra Anna e Salvatore ci sarà! Come già anticipato, pare proprio che interverranno alle nozze persino Antonio Amato (Giulio Corso) e sua moglie Elena (Giulia Petrungaro), protagonisti nella prima stagione daily e guest brevi nella seconda.

Infine, c’è la trama collegata al segreto di Gloria Moreau (Lara Komar) e al relativo castello di bugie che si è creato nel tempo: oramai tutta la famiglia Colombo – più Armando Ferraris (Pietro Genuardi) – conosce la vera identità di Gloria, a parte Stefania (Grace Ambrose) che ancora la ignora. Ma avrete sicuramente notato che le cose iniziano a sfuggire di mano a Ezio (Massimo Poggio), soprattutto dopo la lettera minatoria inviata alla Moreau da Gemma (Gaia Bavaro).

Nei prossimi episodi, Gloria saprà il ruolo che ha avuto la giovane Zanatta e – spaventata – inizierà a valutare la possibilità di una sua confessione a Stefania: la farà davvero o la ragazza saprà in alto modo che l’amata capocommessa è sua madre?