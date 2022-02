Anticipazioni fiction Lea un nuovo giorno, trama prima puntata 8 febbraio

Inizia su Rai 1 la nuova attesissima fiction con Anna Valle intitolata Lea un nuovo giorno. Dopo avervi descritto l’inedita serie tv, ecco ora anticipazioni e trama della prima puntata, in onda martedì 8 febbraio.

Fiction Lea un nuovo giorno, anticipazioni episodio “Ricominciare”

Iniziano le avventure di Lea, infermiera specializzata che, dopo una lunga aspettativa, riprende servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Proprio lì rientra anche l’ex marito Marco, che diventa il nuovo primario.

Lavorare con Marco non sarà facile, ma intanto la donna conosce Arturo, affascinante musicista e padre di una piccola paziente, che la aiuta a far ripartire la sua macchina e che, per un caso fortuito, rivede in ospedale. Nascerà un rapporto molto speciale…

Serie tv Lea un nuovo giorno, anticipazioni episodio “La seconda possibilità”

Lea sta accanto a un bimbo russo di nome Koljia, che è stato adottato da una coppia di Ferrara. I genitori però hanno preso male la grave malattia del bambino e lo hanno lasciato solo. Lea si occupa anche di Mattia, un neonato con un grosso problema cardiorespiratorio.

La nostra protagonista chiede ad Arturo di aiutarla a trovare il padre biologico del neonato, in modo da poter fare degli esami. L’uomo però non vuol saperne e arriva a fare un esposto contro Lea!