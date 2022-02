Lea un nuovo giorno: cast e trama della fiction con Anna valle, quando va in onda

Anticipazioni fiction LEA UN NUOVO GIORNO: quando inizia su Rai 1, quante puntate

Anna Valle è pronta ad emozionare il pubblico con Lea, un nuovo giorno, un emozionante medical drama in quattro puntate in onda su Rai 1 da martedì 8 febbraio, nel quale interpreta la protagonista Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che si occupa con amore e dedizione dei suoi piccoli pazienti. Ma la donna si porta dentro anche un grande dolore, dovuto a un dramma legato alla sua sfera privata. Scopriamo insieme la trama di questa nuova appassionante fiction.

Leggi anche: L’amica geniale 3, anticipazioni prima puntata di domenica 6 febbraio 2022

Dopo un anno di aspettativa, Lea (Anna Valle) torna a Ferrara e riprende a lavorare come infermiera pediatrica. La donna torna in reparto dopo aver vissuto un doloroso trauma dovuto alla morte del suo bambino quando ancora lo portava in grembo e alla consapevolezza di non poter mai più diventare madre. Ma ciò che Lea non sa è che il primario del suo reparto è Marco Colomba (Giorgio Pasotti), l’ex marito da cui si è separata quando – dopo la tragedia – ha scoperto che la tradiva con Anna Galgano (Eleonora Giovanardi), ginecologa dell’ospedale ma soprattutto sua migliore amica.

Lea un nuovo giorno, fiction Rai 1: il ritorno di Anna Valle dopo “Luce dei tuoi occhi”

Malgrado la situazione non proprio facile, Lea non si abbatte e, supportata dalle sue colleghe/amiche, decide di buttarsi a capofitto nel lavoro di infermiera occupandosi giorno dopo giorno dei suoi piccoli pazienti che, a poco a poco, diventano per lei una nuova famiglia.

Quando Lea fa la conoscenza di Arturo (Mehmet Günsür), un affascinante cantante rock e bassista con cui sembra ritrovare la gioia di vivere, Marco si rende conto di amarla e va a cercarla per confessarle che con Anna è tutto finito e che vuole salvare il loro matrimonio. Dopo un primo smarrimento, Lea accetta perché prova ancora qualcosa per lui, ma – proprio quando tutto sembra perfetto – un nuovo dramma rimette tutto in discussione…

Prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy Srl, la sceneggiatura è stata scritta da Peter Exacoustos, Anna Mittone e Mauro Casiraghi, per la regia di Isabella Leoni. Nel cast, oltre a Valle, Pasotti, Giovanardi e Günsür, ci sono anche Marina Crialesi, Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

Per Anna Valle si tratta di un ritorno in questa stagione televisiva, in quanto lo scorso autunno è stata protagonista dell’avvincente fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi, mentre adesso è pronta a conquistare il pubblico con Lea, un nuovo giorno, un’inedita storia ricca di colpi di scena e forti emozioni.