Anticipazioni fiction Lea un nuovo giorno, trama seconda puntata 15 febbraio

Prosegue su Rai 1 Lea un nuovo giorno, la nuova fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata, in onda martedì 15 febbraio e suddivisa in due episodi.

Fiction Lea un nuovo giorno, episodio 3: “Verità difficili”

Martina – il cui compleanno è ormai prossimo – attende la madre per la sua festa. Arturo, spinto da Lea, rivela alla figlia la verità che però la piccola prende malissimo. Marco e Lea si prendono cura di Aurora, una sedicenne che vive dalle suore e che da poco tempo ha messo al mondo una bambina con l’aiuto del fidanzato. Lea e Rosa hanno soccorso la bimba, che era stata abbandonata fuori dall’ospedale. Aurora non ha detto a nessuno che era incinta me Lea cerca ora di aiutare la ragazza a trovare un equilibrio nella sua famiglia.

Un’assistente sociale comunica che i genitori di Koljia hanno preferito rinunciare all’adozione, di conseguenza il bambino rischia di tornare in orfanotrofio in Russia. Il giorno del matrimonio con Enrica, Pietro manda a monte le nozze e ammette di amare Michela, che però non ha una buona opinione di lui. Anche Marco decide di chiudere la storia con Lea.

Fiction Lea un nuovo giorno, episodio 4: “Vie di fuga”

Anna – rabbiosa – affronta Lea, che a sua volta ha un aspro confronto con Marco. Martina è di nuovo in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e a quel punto Marco si rende che il musicista costituisce un ostacolo per i suoi piani. In reparto giunge Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni che spesso viene ricoverata per una malattia congenita ai reni; i suoi racconti drammatici spaventano Koljia, che non si fida più dei medici e fugge.

L’improvvisa scomparsa di Koljia poco prima dell’operazione a cui deve essere sottoposto sconvolge gli equilibri dell’intero ospedale. Arturo alla fine lo trova a casa sua, con l’aiuto di Martina: Koljia si era nascosto nella loro auto. Nel corso dell’operazione di Koljia, Marco e Lea si ritrovano molto uniti…

Dopo le nozze con Enrica andate a monte, il padre di Pietro dice a suo figlio che da quel momento in poi dovrà mantenersi da solo; Michela, intanto, continua a tenerlo a distanza.