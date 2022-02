Anticipazioni Love is in the air: un uomo investe Ayfer e poi…

Negli ultimi appuntamenti di Love Is In The Air, anche per Ayfer (Evrim Dogan) ci sarà spazio per un presunto nuovo amore. La zia di Eda Yildiz (Hande Ercel) farà infatti una conoscenza che potrebbe cambiare per sempre la sua vita, anche se tale svolta non verrà purtroppo approfondita a dovere nelle puntate finali della telenovela turca. Scopriamo insieme per quale motivo…

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata di venerdì 18 febbraio 2022

Love Is In The Air, trame: Melo rifiuta di sposare Burak

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà in seguito alla richiesta di matrimonio che Burak Balci (Sinan Helvacı) farà alla fidanzata Melo (Elcin Afacan). Se avete letto i nostri post precedenti, sapete infatti già che la ragazza rifiuterà di diventare la moglie del barista e gli farà presente che intende avere una relazione con un uomo che si è innamorato di lei al primo colpo e che, soprattutto, non la considera una seconda scelta, come invece lui ha probabilmente fatto.

Tuttavia, dopo aver incassato il sonoro rifiuto da Melo, Burak si troverà costretto a soccorrere la ragazza, che ingerirà per sbaglio l’anello di fidanzamento che aveva nascosto all’interno di un cocktail. Proprio in quei momenti, farà dunque la sua comparsa nel bar anche Ayfer, informata da Serkan del fatto che Eda è entrata in travaglio…

Love Is In The Air, news: Ayfer e Burak accompagnano Melo in ospedale

Ayfer non potrà di certo immaginare che Eda sta partorendo in montagna con il solo aiuto di Serkan (ciò avverrà a causa di un guasto dell’automobile) e così la donna vorrà precipitarsi quanto prima in ospedale. Peraltro, Ayfer dovrà dare il suo supporto anche a Melo, che avrà necessariamente bisogno di una lavanda gastrica per cercare di recuperare l’anello che ha inghiottito.

Con Burak, Ayfer correrà dunque nella struttura sanitaria dove la nipote aveva deciso di partorire, ma così facendo andrà incontro ad un grosso pericolo: un’automobile a tutta velocità, guidata da un misterioso uomo, la investirà, anche se per fortuna lei non riporterà alcun tipo di grave trauma!

Love Is In The Air, spoiler: Ayfer investita da Jeng, il ginecologo di Eda!

Tutto questo, perciò, a quali tipi di risvolti porterà? Vi anticipiamo che l’uomo sarà Jeng, il ginecologo di Eda. Appena prenderà coscienza della sua identità, Ayfer si scuserà quindi per i modi bruschi utilizzati per l’incidente avvenuto poco prima, ma Jeng – per forza di cose – non potrà comunque aiutare la Yildiz nel momento del parto perché la sua paziente non arriverà mai in ospedale.

Comunque sia, il mancato soccorso non impedirà a Jeng di farsi avanti con Ayfer, da cui sarà rimasto affascinato, per chiederle di proseguire la loro conoscenza. Sarà il primo passo per la formazione di una nuova coppia ma, visto che l’epilogo della fiction è vicino, non sapremo mai come va a finire. Comunque sia, visti i toni leggeri con cui verrà trattata la questione, perché non sperare in un bel lieto fine? Sognare non costa nulla!