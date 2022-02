Love Is In The Air anticipazioni: questo dottore farà perdere la testa a…

Anticipazioni Love is in the air: nasce un nuovo amore?

Nelle ultimissime puntate di Love Is In The Air, per la giovane Melo (Elcin Afacan) si apriranno le porte di un ipotetico nuovo amore. Una volta che troncherà il suo fidanzamento con Burak (Sinan Helvacı), la migliore amica di Eda Yildiz (Hande Ercel) farà infatti la conoscenza di un giovane medico e sembrerà avere nei suoi confronti un vero e proprio colpo di fulmine. Cerchiamo di capire meglio quello che succederà…

Love Is In The Air, news: Melo rifiuta di sposare Burak…

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nell’istante in cui Burak chiederà a Melo di sposarlo. Dato che avrà sempre avuto come esempio il grande amore di Eda e Serkan (Kerem Bursin), la ragazza riterrà però che il barista non sia l’uomo che ha sempre sognato, soprattutto poiché temerà di essere stata scelta solo perché lui non ha potuto avere la Yildiz. Proprio per questo motivo, Melo rifiuterà la proposta e preferirà troncare il rapporto.

Tuttavia, proprio in tale frangente, capiterà uno spiacevole imprevisto: per via del nervoso, dovuto allo rottura che gli avrà dovuto comunicare, Melo berrà il cocktail in cui Burak aveva nascosto l’anello di fidanzamento e finirà per ingerirlo! All’uomo non resterà dunque altra scelta se non quello di accompagnare quella che ormai è la sua ex in ospedale affinché possano farle una lavanda gastrica…

Love Is In The Air, spoiler: Melo viene soccorsa da…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, appena verrà soccorsa, Melo concentrerà le sue attenzioni su un medico abbastanza “impacciato”. L’uomo le confesserà di averla già notata da diverso tempo, ossia dal giorno in cui l’ha vista per la prima volta lavorare nel bar di Burak, anche se ha preferito non avvicinarla per via del rapporto che aveva con lui.

Fatto sta che Melo proverà per il medico un vero e proprio colpo di fulmine e la cosa sarà totalmente ricambiata, dato che lui le chiederà di uscire non appena la ragazza gli rivelerà di non essere fidanzata con Burak. L’inghippo però, anche in questo caso, non tarderà ad arrivare…

Love Is In The Air, trame: Melo e il dottore, sarà amore?

Melo si renderà infatti conto di aver dato appuntamento al dottore nel bar di Burak e, per evitare di finire in situazioni a dir poco imbarazzanti, cercherà di farsi dare ad ogni costo dalla receptionist il numero del medico. Ovviamente, l’incaricata tenterà con fatica di spiegarle che non le è permesso dare informazioni così private, ma fortunatamente l’uomo comparirà alle spalle di Melo e le dirà personalmente come poterlo contattare per organizzarsi meglio sulla loro uscita.

E così anche per Melo si apriranno potenzialmente le porte di un grande amore, così come per Ayfer (Evrim Dogan) e il ginecologo di Eda, ma l’epilogo della telenovela non permetterà di scoprire fino in fondo che cosa succederà…