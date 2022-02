Studio Battaglia, fiction Rai 1: cast, trama, quando esce. Anticipazioni

Anticipazioni fiction Studio Battaglia, nuova serie tv su Rai 1

Da martedì 15 marzo su Rai 1 arriva Studio Battaglia, un inedito legal dramedy al femminile in quattro puntate che segue le vicende private e professionali di quattro donne (madre, figlie e sorelle), avvocate divorziste tra le migliori in città e alle prese ogni giorno con battaglie legali che spesso si intrecciano con il loro privato. La serie tv è l’adattamento italiano del divorce drama inglese di grande successo The Split. Ma vediamo insieme la trama.

La storia inizia quando Anna Battaglia (Barbora Bobulova), stimato avvocato divorzista, abbandona lo studio legale della madre Marina (Lunetta Savino) – temutissima e indomabile avvocatessa – quando le viene rifiutata una promozione. Anna trova lavoro presso lo studio legale concorrente dove incontra Massimo, un vecchio amico dei tempi dell’università. Per la donna inizia un nuovo capitolo professionale molto impegnativo, nel quale si trova per la prima volta dall’altra parte della barricata ma soprattutto faccia a faccia con madre e la sorella Nina (Miriam Dalmazio). Infine c’è anche la più piccola delle sorelle Battaglia, Viola (Marina Occhionero), la quale ha evitato la carriera legale per lavorare come tata.

Fiction Studio Battaglia: la trama

Quando il padre si rifà vivo dopo trent’anni di assenza, le sorelle Battaglia sono costrette a confrontarsi con un burrascoso passato. Di fronte alla realtà dell’abbandono di suo padre e riconnettendosi con la madre, Anna inizia a mettere in discussione tutti i suoi rapporti, incluso l’apparente perfetto matrimonio con Alberto.

La serie è co-prodotta da Palomar e Tempesta film in collaborazione con Rai Fiction, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro per Sulla mia pelle) ed è stata diretta da Simone Spada. Il cast della fiction- oltre alle tre protagoniste femminili – comprende anche un’ottima quota maschile rappresentata da Giorgio Marchesi nel ruolo di Massimo (collega e vecchia fiamma di Anna), Massimo Ghini in quello del padre delle tre sorelle e Thomas Trabacchi, che interpreta il marito di Anna.

Il mondo legale fa da sfondo alle battaglie private e professionali delle tre protagoniste di Studio Battaglia, un legal drama nel quale il focus principale è il legame familiare che unisce le geniali avvocatesse, le quali – per la prima volta – si trovano l’una contro l’altra in un’aula di tribunale e useranno ogni mezzo per arrivare vittoriose alla sentenza definitiva.