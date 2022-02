Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: TINA torna al Fürstenhof!

Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il ritorno di TINA KESSLER

Un nuovo clamoroso ritorno è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Dopo Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) un altro amatissimo personaggio storico della soap sta infatti per tornare al Fürstenhof. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: la storia di Tina Kessler

In diciassette stagioni (diciotto in Germania) e altrettanti anni di messa in onda, a Tempesta d’amore sono passati decine e decine di personaggi. Alcuni, però, hanno lasciato il segno più di altri..

È certamente questo il caso di Tina Kessler, interpretata dalla bravissima Christin Balogh. Entrato in scena nell’ormai lontanissima ottava stagione come cameriera ai piani del Fürstenhof, questo personaggio ha avuto un’evoluzione incredibile sia dal punto di vista personale che professionale.

Dopo un lungo tirocinio in cucina, Tina diventò infatti niente meno che capocuoco del Fürstenhof, ottenendo il rispetto di veterani del calibro di Hildegard (Antje Hagen) e André (Joachim Lätsch). Sul fronte personale, invece, la timida ragazzina diventò una donna (e madre) sicura di sé in grado di tenere testa a dark lady del calibro di Beatrice Hofer (Isabella Hubner).

Insomma, con il passare degli anni Tina passò da “semplice” personaggio secondario a colonna portante della soap. E così, quando l’attrice decise di lasciare la soap, per lei ci fu un lieto fine con i fiocchi: Tina incontrò il suo grande amore – Ragnar (Jeroen Engelsman) – e volò con lui ed il figlioletto Tom in Islanda. Il suo, però, non è stato evidentemente un addio definitivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Tina torna al Fürstenhof

Proprio oggi è infatti arrivata dalla Germania una bellissima notizia che riguarda proprio questo ruolo: Tina tornerà al Fürstenhof! Tutto inizierà quando, nel corso della puntata 3806 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 12 aprile 2022) la giovane cuoca arriverà a Bichlheim in occasione della presentazione del nuovo libro di cucina di André.

Ebbene, quando quest’ultimo le chiederà di sostituirlo temporaneamente nella cucina del Fürstenhof, lei non potrà certo dire di no. Una decisione che verrà accolta con gioia da tutti in hotel e soprattutto da Paul, vecchio amico della Kessler…

Per ora non possiamo anticiparvi di più su questo attesissimo ritorno, se non che si tratta (purtroppo) di una rimpatriata di breve durata. Tina resterà infatti in scena solo per 14 puntate, ma, c’è da contarci, lascerà ancora una volta il segno.

Chiudiamo con le parole di Christin Balogh sul suo attesissimo ritorno a Tempesta d’amore: