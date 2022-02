Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: brutta sorpresa per WERNER

Anche un albergatore scaltro e di grande esperienza può farsi ingannare da un ospite… specialmente se si tratta di una bella donna! Sarà quello che accadrà a Werner Saalfeld (Dirk Galuba) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Marita Maricelli arriva al Fürstenhof

Da innumerevoli anni il Fürstenhof attira personalità da tutto il mondo. Alcuni ospiti, però, riescono a far scalpore più di altri. È questo il caso di Marita Maricelli (Diana Körner), un’ex star del mondo dei musical da poco arrivata in hotel. Come sappiamo, l’arrivo della diva è stato accolto con grandissimo entusiasmo nel lussuoso albergo e, in particolare, da parte di Alfons (Sepp Schauer) e Werner. Entrambi grandi fan della Maricelli, i due uomini finiranno addirittura per darsi “battaglia” pur di ottenere le attenzioni della nuova arrivata.

Se Alfons nutrirà per Marita un interesse puramente platonico (il concierge è infatti già felicemente sposato con Hildegard), Werner mostrerà invece con il passare del tempo di cercare qualcosa di più nella bella ospite. L’albergatore e l’ex cantante inizieranno infatti a frequentarsi con incontri sempre più galanti. Purtroppo per il vecchio Saalfeld, però, le intenzioni della Maricelli sono tutt’altro che pure…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Marita Maricelli vuole usare Werner e Alfons

Marita è infatti giunta al Fürstenhof con un obiettivo ben preciso: truffare l’assicurazione dell’hotel! Spinta da necessità economiche, la donna farà infatti credere a Werner che una preziosissima spilla le sia stata rubata dalla cassaforte dell’albergo!

Il risultato? Temendo per la reputazione del suo amato Fürstenhof, Saalfeld si offrirà immediatamente di ripagare il danno tramite la sua assicurazione, in cambio della promessa da parte della donna di non far girare troppo la notizia. Esattamente quello che voleva Marita!

Avendo ormai raggiunto il suo obiettivo, la donna deciderà dunque di ripartire il più presto possibile, ma non prima di essersi liberata della spilla di cui aveva simulato il furto. Un errore che le costerà molto caro!

Cornelia (Deborah Holle) e Benni vedranno infatti casualmente la Maricelli gettare la spilla nel lago e riusciranno a recuperare il gioiello, scoprendo che si tratta di un oggetto senza alcun valore. E a quel punto Werner capirà che la sua “dolce Marita” lo ha truffato… Come reagirà l’albergatore?