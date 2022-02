Anticipazioni Un posto al sole: ancora novità nel cast

Prosegue il vento di cambiamento a Un posto al sole, che nelle ultime settimane ha visto diversi attori e attrici andare in pausa, senza contare l’uscita di Amato D’Auria (Vittorio) che a questo punto appare probabilmente definitiva.

Non è finita qui, perché altri personaggi importanti ci daranno presto l’arrivederci (non addio, meglio sottolinearlo!) e intanto le trame si concentrano su altre linee narrative, come ad esempio le nuove drammatiche vicende che gravitano attorno al clan Boschi e che riguardano soprattutto Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi).

Un posto al sole: presto vedremo l’attore Alessandro Gruttadauria

Non solo: la soap partenopea di Rai 3 riserverà ancora molto spazio a Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), il cui rapporto d’amore è ostacolato da Virginia (Desiree Noferini), l’ex di lui che di fatto è ancora sua moglie. E chissà che proprio questa storia non porti in un futuro non immediato un’altra interessante novità, di cui però al momento non possiamo davvero spoilerare nulla. Bocche cucite!

Possiamo invece anticiparvi qualcos’altro, visto che ne avremo riscontro piuttosto a breve. Prestissimo conosceremo un nuovo personaggio, legato a qualcuno che già vediamo a Upas e che – se tanto ci dà tanto – si farà notare per essere un tantino “nervosetto”. Forse ha anche un po’ ragione di esserlo…

Il ruolo in questione sarà interpretato da Alessandro Gruttadauria, un attore di teatro e televisione che i telespettatori storici del daytime conoscono già per la sua interpretazione (tra il 2004 e il 2007) del poliziotto Elio Panunzio nella soap di Canale 5 Vivere.