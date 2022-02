Anticipazioni Un posto al sole: Chiara e Nunzio, crisi superata?

Nelle ultime settimane, i telespettatori di Un posto al sole hanno assistito a una forte crisi tra Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) e Chiara Petrone (Alessandra Masi), iniziata nel momento in cui il figlio adottivo di Franco (Peppe Zarbo) ha visto la sua fidanzata insieme ad un giovane uomo a lui sconosciuto…

La crisi tra Nunzio e Chiara, a quel punto, è stata inevitabile e lì per lì ha prodotto anche una forte lite tra il giovane e Ludovico (Roberto Caccioppoli), l’amico della Petrone. Il problema è che il nostro Nunzio non ha mai saputo davvero quale fosse il ruolo di Ludovico nella vita della sua amata e ha quindi pensato che la new entry fosse l’amante di Chiara.

Un posto al sole spoiler: Chiara, Nunzio e la verità su Ludovico

Quest’ultima è da giorni che dice a Nunzio che Ludovico per lei non significa niente, senza fornire però ulteriori dettagli. Finora le spiegazioni poco convincenti non hanno funzionato, ma per fortuna nelle ultimissime puntate di Upas l’amore pare essere tornato a trionfare: abbiamo assistito da poco a un intenso bacio che sembrerebbe mettere le cose a posto!

Sarà davvero così? Certo è che nei prossimi episodi Nunzio e Chiara sembreranno essere decisamente più vicini, ma resta evidentemente un nodo da sciogliere: la verità su Ludovico! Occhio dunque alla puntata del 2 marzo, quando Chiara rivelerà a Nunzio la vera ragione che la legava a Ludovico: lui era il suo fornitore di droga!

Come reagirà il Cammarota a questa confessione? Le anticipazioni indicano che il ragazzo sarà sempre più deciso ad affrontare Ludovico, ciò mentre proseguiranno le losche manovre di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ai danni della povera Chiara!