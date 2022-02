Anticipazioni Un posto al sole: ROSSELLA alle prese con una situazione delicata

La laurea in medicina di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e la successiva entrata della ragazza in ospedale danno modo a Un posto al sole di sviluppare delle linee narrative in stile “medical drama”, tanto che la prossima settimana la dottoressa Graziani sarà protagonista di un caso molto drammatico che riguarda un suo giovane paziente.

Al pronto soccorso, infatti, Rossella avrà modo di imbattersi in un suo vecchio compagno di scuola, Corrado Martucci (Alessandro Orrei), che non vedeva da tanto tempo. Il ragazzo è lì per dei violenti dolori all’addome, ma per lui le cose stanno peggio di quanto sembri…

Un posto al sole spoiler: Riccardo aiuterà Rossella

La diagnosi non lascerà purtroppo spazio ad alcun dubbio: Corrado ha un cancro non operabile al pancreas. Come farglielo capire nel modo giusto? Sarà proprio Rossella – in qualità di sua amica – a volergli dire tutto, ma la giovane dottoressa cadrà in crisi e si chiederà se come medico avrà sempre la forza di avere a che fare con drammi di questo tipo (potenzialmente assai frequenti nella sua professione).

Alla fine sarà Riccardo (Mauro Racanati), di ritorno da Bolzano, a motivare la sua amata e ad aiutarla a trovare un modo per parlare con Corrado. Rossella riuscirà dunque a superare l’ostacolo lavorativo, ma ora se ne porrà subito un altro di natura sentimentale: quali notizie porterà Crovi dall’Alto Adige?…