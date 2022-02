Anticipazioni Un posto al sole: il compagno di Katia Cammarota è in arrivo!

A Un posto al sole, nel giro di neanche troppe settimane, la vita della famiglia Boschi è stata animata da una serie di eventi che hanno in qualche modo sconvolto tutti gli equilibri. E le cose, ve lo anticipiamo, non si stabilizzeranno a breve…

Prima di tutto è tornato a Napoli Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), che ha ricominciato a frequentarsi con Chiara (Alessandra Masi). Ma, come le più recenti puntate stanno dimostrando, le cose non stanno andando affatto bene: la Petrone è caduta nel vortice della droga e Nunzio ha già visto qualcosa che “non doveva”. Ora il ragazzo è destinato a perdere il controllo e resterà “piuttosto nervoso” anche negli episodi che vedremo prossimamente…

Spoiler Un posto al sole: Katia avrà a che fare con Franco?

C’è poi da registrare l’incarico lavorativo in Sicilia di Angela (Claudia Ruffo), che ha dovuto così lasciare Napoli per qualche tempo. Ma sarà solo “qualche tempo” o un po’ di più? Le anticipazioni di questa settimana riportano che venerdì 11 febbraio Franco avrà una notizia spiacevole. Che sia collegata alla permanenza fuori città della moglie? Staremo a vedere…

In tutto questo, Katia Cammarota (Stefania De Francesco) è rientrata alla Terrazza dalla Sicilia per stare accanto al figlio Nunzio. Sarà solo per questo? Certo è che a breve conosceremo il suo compagno (sì, come i fan avevano ipotizzato è proprio questo il ruolo interpretato da Alessandro Gruttadauria) e capiremo come stanno le cose: c’è crisi tra i due?

Quel che è certo è che per ora Katia resta dove sta, cioè a Napoli, ma la donna avrà anche qualcosa a che fare con Franco? Con Angela che non c’è, “chissà”…