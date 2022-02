Anticipazioni Un posto al sole: la proposta di Micaela a Jimmy

A Un posto al sole, il 2022 è stato foriero di ritorni inaspettati. Dopo il rientro di Katia Cammarota (Stefania De Francesco), la cui presenza a Palazzo Palladini ha portato non poco scompiglio nella vita di Franco Boschi (Peppe Zarbo), anche casa Poggi sarà interessata a breve dalla ricomparsa di due personaggi che da tempo non figuravano più nelle dinamiche della soap opera di Rai 3.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Marina tornerà presto (e non solo lei)

Parliamo delle gemelle Manuela e Micaela Cirillo (Gina Amarante), la prima ex fidanzata storica di Niko (Luca Turco) e la seconda madre di Jimmy (Gennaro De Simone), figlio proprio del giovane avvocato. Come vedremo, però, il rientro delle sorelle minori di Serena (Miriam Candurro) nelle dinamiche di Upas non sarà affatto privo di misteri e ben presto l’atmosfera leggera che accompagnerà il loro ritorno si appesantirà a causa di alcuni atteggiamenti controversi delle due sorelle.

Un posto al sole spoiler: Jimmy indeciso sulla proposta della madre

Neanche a dirlo, tra i primi a imbattersi in Manuela (Gina Amarante) sarà proprio Niko, che, benché sorpreso dalla presenza della donna a Palazzo Palladini, coglierà l’occasione per rivangare insieme all’ex fidanzata i bei momenti trascorsi insieme. Allo stesso tempo, Micaela ne approfitterà per riabbracciare suo figlio Jimmy, verso il quale manifesterà un ambiguo quanto sospettoso interesse. La Cirillo infatti non ci metterà tanto tempo a proporre al figlio di partire insieme a lei alla volta di Berlino.

Nonostante sia attratto dalla contagiosa allegria della madre, il bambino apparirà indeciso sulla decisione da prendere. E intanto, quello che dovrà essere a tutti gli effetti un segreto tra Jimmy e Micaela verrà invece scoperto dalla perspicace Bianca (Sofia Piccirillo): quest’ultima, preoccupata per la possibile partenza del cugino, si sforzerà di non divulgare la notizia… ma ci riuscirà?

Occhio infine al comportamento che Micaela assumerà col passare del tempo, visto che la proposta fatta al figlio di andare a vivere in Germania nasconderà un mistero che la donna ancora non ha rivelato a nessuno…