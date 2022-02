Anticipazioni Un posto al sole: Riccardo Crovi a Bolzano, viaggio inutile?

Messa temporaneamente da parte in queste ultime settimane, la travagliata storia d’amore tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) tornerà a tenere banco nelle dinamiche di Un posto al sole a partire dalla prossima settimana.

Per la Graziani inizierà infatti un periodo di profondo turbamento, causato dai numerosi interrogativi che la donna si porrà nei confronti dell’enigmatico dottore. Riuscirà Rossella a dosare la forte gelosia verso il Crovi oppure i contrasti nella coppia arriveranno a un punto di non ritorno?

Un posto al sole spoiler: l’amaro ritorno di Riccardo a Napoli

Quel che è certo è che, mentre Riccardo si appresterà a partire alla volta di Bolzano per cercare di persuadere Virginia (Desirée Noferini) ad accettare la separazione consensuale, Rossella si troverà a dover fare i conti con una complicata emergenza in ospedale che metterà alla prova le capacità e la sensibilità della giovane dottoressa. Rossella sarà dunque chiamata a fronteggiare per la prima volta in assoluto una difficile situazione clinica, che per un momento porterà la donna a mettere da parte i suoi problemi sentimentali.

La Graziani, decisa ad aiutare in ogni modo l’ammalato, escogiterà un modo per stimolare il paziente a combattere contro il male che lo affligge, seppur il buon risultato ottenuto in campo professionale non la tutelerà dalle probabili ombre che minacciano la sua sfera emotiva: occhio infatti al ritorno da Bolzano di Riccardo, perché l’uomo non tornerà dall’Alto Adige con buone notizie!