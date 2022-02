Un posto al sole: Lara Martinelli torna prepotentemente nella vita di Ferri

A Un posto al sole assisteremo a breve all’inaspettata partenza di Marina (Nina Soldano). Tale svolta provocherà un forte turbamento in Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che negli ultimi tempi aveva profuso tutti gli sforzi possibili per riconquistare la donna che ama. Ferri sembrava avercela fatta ma, a un passo dal successo, la Giordano farà andare in frantumi tutti i suoi sogni!

Colmo di risentimento e provato dalla delusione amorosa, Roberto apparirà deciso a chiudere definitivamente con i sentimenti, tentando di sfogare la propria frustrazione su Lara Martinelli (Chiara Conti).

Spoiler Un posto al sole: Ferri vs Chiara, se ne approfitterà?

Quest’ultima, però, non sembrerà affatto disposta a subire passivamente le angherie di Ferri e, grazie alle sue innate doti di manipolatrice, riuscirà a rientrare prepotentemente nella vita del tycoon. L’astuzia di Lara consentirà infatti alla donna di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella quotidianità di Roberto, avvantaggiata anche dall’assenza di Marina, unica rivale in grado di tenere testa alla sua bramosia di potere.

Simultaneamente, nel mirino dell’uomo d’affari finirà l’ignara Chiara (Alessandra Masi), che, orfana dei preziosi consigli del padre e emotivamente distrutta a causa del sempre più difficile rapporto con Nunzio (Vladimir Randazzo), rischierà di cadere nella tela di Roberto ferri.

Occhio dunque alle puntate in onda dal prossimo 16 febbraio per scoprire le intenzioni del nostro protagonista nei confronti della giovane Petrone. E, come avrete già capito, non sono buone intenzioni!