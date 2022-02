Anticipazioni Un posto al sole: nuovo diverbio tra Rossella e Riccardo

A Un posto al sole, per la povera Rossella (Giorgia Gianetiempo) il futuro sembra purtroppo essere ricco di insidie e prove da superare. Dopo aver dovuto fronteggiare in ospedale gli spiacevoli risvolti causati dalla grave malattia del suo amico Corrado (Alessandro Orrei), la Graziani, archiviate le difficoltà professionali, si troverà a fare nuovamente i conti con le irrisolte questioni sentimentali che oramai da tempo immemore attanagliano la sua mente.

Tali dilemmi, come ben sanno i telespettatori, sono causati quasi esclusivamente da Riccardo Crovi (Mauro Racanati), l’affascinante medico che ha rubato il cuore di Rossella benché nella sua vita fosse ancora presente una carismatica quanto ingombrante presenza femminile.

Un posto al sole spoiler: Rossella si confida con Silvia

Parliamo di Virginia Rinaldi (Desirée Noferini), la moglie di Riccardo, che fin dalla sua prima apparizione sui teleschermi ha dato l’impressione di provare ancora un forte sentimento verso il marito. Tale legame ancora esistente è stato avvertito da Rossella fin da subito come una minaccia: la ragazza è preoccupata dall’assidua presenza a Napoli di Virginia, la quale intanto nelle prossime puntate della soap opera partenopea non mancherà di fare capolino al San Filippo, rischiando stavolta di complicare persino il rapporto lavorativo tra Rossella e Riccardo.

Attenzione all’evoluzione che prenderà questa vicenda, che causerà un acceso diverbio tra Il Crovi e la Graziani, ormai sempre più distanti l’uno dall’altro. L’ennesimo scontro con il fidanzato convincerà inoltre la nostra Rossella a confrontarsi sull’argomento con la mamma, rivelando per la prima volte le sue insicurezze nel mettersi in competizione con una donna bella e in carriera come Virginia.