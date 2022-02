Anticipazioni Una vita: Anabel delusa dal padre Marcos

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, il rapporto tra Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e sua figlia Anabel (Olga Haenke) si incrinerà sempre di più. Anche in questo caso, a metterci lo zampino penseranno gli astuti e cattivissimi fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer). Scopriamo insieme come faranno…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Carmen si sente trascurata da Ramon, problemi in vista?

Una Vita, news: Natalia svela a Anabel chi ha davvero ucciso Carlos Armijo

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Aurelio chiederà a Natalia di spiegare per filo e per segno ad Anabel per quale motivo è realmente morto Carlos Armijo, ossia il promesso sposo della Bacigalupe. Seguendo alla lettera gli ordini del fratello maggiore, la Quesada farà dunque sapere alla giovane che l’uomo, in realtà, è stato assassinato da Marcos, che si era accordato con il padre Salustiano Quesada per favorire un suo matrimonio con Aurelio (più vantaggioso dal punto di vista degli affari).

Già informata di questa ipotesi persino da Aurelio, Anabel tenderà però a non credere appieno alle parole di Natalia, anche se i suoi sospetti sul conto di papà Marcos aumenteranno nel momento in cui scoprirà la tresca in corso con la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty).

Una Vita, trame: Anabel chiede a Marcos se ha ucciso Carlos

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito, visto che – con dei modi di fare piuttosto bruschi – Anabel caccerà Soledad da casa per parlare privatamente con Marcos. Dando sfogo a tutta la sua rabbia, la Bacigalupe domanderà quindi apertamente al padre se lui sia davvero coinvolto nella morte di Carlos, ma ovviamente riceverà come risposta un no che non la convincerà affatto.

Marcos preciserà ad Anabel che ha sempre fatto il possibile per garantirle un futuro totalmente sereno, aggiungendo che lei non si è mai posta dei “dilemmi morali” sui soldi che, puntualmente, sperperava per incrementare i suoi vizi. Insomma, l’uomo farà un discorso dal quale trasparirà apertamente che si è dovuto “sporcare le mani” per garantirsi un’esistenza agiata! Ma a quel punto Anabel cadrà in una crisi ancora più profonda…

Una Vita, spoiler: Anabel tenta di fuggire di casa ma…

Sola e sconsolata, Anabel preparerà quindi le valigie e comunicherà al padre che intende andare via perché non riesce più a sopportare l’idea di dover convivere con un uomo che, dal suo punto di vista, le ha sempre mentito. Tali parole faranno entrare in collera il Bacigalupe, che non esiterà a schiaffeggiare la figlia e a minacciare di rinchiuderla in convento se non farà esattamente ciò che lui, in quanto autorità paterna, vuole.

Tra genitore e figlia si produrrà dunque una vera e propria spaccatura, la stessa che farà gongolare di gioia Natalia e Aurelio. Quali saranno le mosse diaboliche successive dei due fratelli? Dai discorsi che faranno, sarà abbastanza chiaro che tra gli obiettivi del Quesada ci sarà quello di sedurre nuovamente Anabel, ma con quale obiettivo?