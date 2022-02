Anticipazioni Una vita: si riparla di ARMANDO CABALLERO

Anche se è uscito di scena da diverso tempo, apparentemente per prendere parte ad una missione diplomatica top secret, nelle prossime puntate italiane di Una Vita si tornerà a parlare di Armando Caballero (Antonio Lozano), il marito di Susana (Amparo Fernandez). A un certo punto, infatti, diversi abitanti di Acacias si convinceranno del fatto che l’uomo si sia risposato all’estero. Si tratterà però di un equivoco o della verità? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Una Vita, news: Susana non riesce a rintracciare Armando

Le anticipazioni segnalano che la storyline prenderà il via quando i residenti del quartiere saranno scossi per l’inizio della prima guerra mondiale, che starà prendendo sempre più piede in Austria. Nello specifico, Susana si spaventerà quando Armando le invierà un telegramma attraverso il quale, almeno apparentemente, si starà congedando per sempre da lei.

Presa dalla sconforto, la donna si avvarrà dell’aiuto del nipote Liberto (Jorge Pobes) per cercare di rintracciare il marito, ma tutto lascerà intendere che l’uomo è sparito nel nulla. Tuttavia, una notizia di “cronaca rosa” rimetterà in discussione tutto quanto.

Una Vita, spoiler: Armando si è (ri)sposato?

Eh sì: in una giornata come tante altre, Servante (David V. Muro) si presenterà infatti a casa di Liberto e gli farà vedere l’articolo di un giornale dove ci sarà scritta la notizia del matrimonio tra un cecoslovacco e una principessa prussiana. Il marito di Rosina (Sandra Marchena) resterà attonito, così come la domestica Casilda (Marita Zafra), appena l’ex portinaio gli farà notare che l’uomo raffigurato in una fotografia è praticamente identico ad Armando!

Sorpreso dall’evidente somiglianza, Liberto spiffererà tutto quanto a Rosina e vorrà fare in modo che la zia Susana non scopra nulla finché non avrà chiarito la strana situazione. L’impresa non sarà però delle più semplici e quella che sembrerà la verità sarà destinata ad emergere…

Una Vita, trame: Susana scopre tutto quanto e…

Eh sì: vi anticipiamo che, alla fine, Casilda si lascerà sfuggire la cosa con Susana che, appena vedrà la foto sul giornale, non avrà alcun dubbio sul fatto che l’uomo raffigurato sia proprio il consorte Armando. Anche se Rosina tenterà di farla restare tranquilla, arrivando persino goffamente ad ipotizzare che il Caballero possa avere un fratello gemello cecoslovacco, Susana inizierà a farsi delle domande e temerà che l’uomo che ama si sia stancato di lei e voglia abbandonarla.

Inutile dire che, almeno per ora, nessuno prenderà in considerazione l’idea che Armando si sia avvicinato alla principessa per via della sua nuova missione…