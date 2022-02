Anticipazioni Una vita: la new entry Daniela porta con sè un nuovo mistero

Novità in vista a Una Vita per il clan formato dai coniugi Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga) e il loro nipote Miguel (Pablo Carro). Nelle prossime puntate italiane della telenovela, i tre personaggi avranno infatti a che fare con la new entry Daniela Stabile (Carla Campra), una cameriera di origini italiane. Scopriamo quindi insieme come verrà introdotta nella storia…

Una Vita, news: Miguel “obbliga” i nonni a smetterla con i furti

Le anticipazioni segnalano che la storyline partirà nel momento in cui Miguel convincerà i nonni a smetterla con i furti. A quel punto, Roberto e Sabina si impegneranno per riaprire il prima possibile il ristorante, chiuso da tempo per la costruzione del tunnel con cui introdursi nella banca per svaligiarla.

Comunque sia, col trascorrere degli episodi, la Olmedo verrà letteralmente ossessionata da un altro pensiero: crederà infatti che sia giusto comunicare al nipote che i suoi genitori non sono morti ma rinchiusi in carcere a seguito di un furto andato male. Dopo essersi confrontata con il marito sulla questione, Sabina desisterà dal suo intento, anche se Roberto avrà in mente un’altra idea: quella di chiedere proprio al figlio e alla nuora se vogliono che Miguel venga messo al corrente della verità sul loro conto.

Proprio per questo, l’Olmedo Senior deciderà di partire per far visita in carcere ai due parenti e lascerà Sabina sola a gestire – ovviamente con Miguel – gli ultimi preparativi per la riapertura del ristorante. Non a caso, l’ormai ex ladra chiederà al nipote di organizzare alcuni colloqui di lavoro per trovare dei nuovi camerieri…

Una Vita, spoiler: Daniela viene assunta da Sabina!

Sarà proprio grazie a tale escamotage che nella storia verrà introdotta la giovanissima Daniela. Al termine di un’intensa giornata, nella quale si sarà presentato per ottenere il posto di lavoro soltanto un giovane senza alcun tipo di esperienza, la Stabile farà la sua comparsa al Nuovo Secolo XX.

Dopo aver chiarito di essere nata a Sorrento, per via del padre italiano, Daniela sottolineerà di conoscere bene lo spagnolo grazie alla madre che, essendo iberica, glielo ha insegnato fin da bambina.

Dolce e dai modi affabili, la ragazza sembrerà innescare la simpatia persino di Miguel, tant’è che Sabina deciderà di assumerla senza ulteriori verifiche, nella speranza che il nipote possa dimenticarsi in tempi record di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), che lo avrà mollato di punto in bianco. Tuttavia, come spesso capita nelle trame ambientate ad Acacias, bisognerà fare particolare attenzione ad ogni mossa dell’ultima arrivata…

Una Vita, trame: perché Daniela conosce già tutti gli abitanti di Acacias?

Eh sì: vi anticipiamo che, nel corso della nuova inaugurazione del ristorante, Daniela darà l’impressione di conoscere tutti i residenti di Acacias, tant’è che si rivolgerà a Susana (Amparo Fernandez), Genoveva (Clara Garrido), Rosina (Sandra Marchena) e a tanti altri chiamandoli per nome. Un particolare che non passerà inosservato, anche se la Stabile giustificherà la cosa asserendo che Sabina le ha parlato talmente tanto dei vicini al punto di essere in grado di riconoscerli senza nemmeno averli visti.

Ma ci si potrà davvero fidare di questa strampalata spiegazione oppure Daniela avrà qualcos’altro da nascondere? Quel che è certo è che la giovane farà di tutto per avvicinarsi a Miguel, che a sua volta sarà visibilmente attratto da lei…