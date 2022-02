Anticipazioni Una vita: MIGUEL viene mollato da ANABEL!

Per Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e Miguel Olmedo (Pablo Carro) il matrimonio proprio non s’ha da fare. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la relazione tra i due giovani di Acacias arriverà infatti al capolinea. A prendere l’inaspettata decisione sarà la figlia di Marcos (Marcial Alvarez), scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, trame: Anabel si riavvicina a Marcos

Già sapete che tutto partirà nel momento in cui Aurelio Quesada (Carlos de Austria) confesserà ad Anabel che non è lui il responsabile dell’omicidio di Carlos Armijo. Nello specifico, la Bacigalupe resterà infatti senza parole quando il suo ex le dirà che sono stati Marcos e il padre Salustiano a farlo fuori. L’omicidio era servito per evitare che Carlos pretendesse di sposare Anabel (in nome di un antico accordo tra famiglie) e facesse saltare il loro matrimonio, decisamente più vantaggioso per i Bacigalupe e i Quesada dal punto di vista degli affari.

Visibilmente scossa, Anabel non saprà dunque a chi credere, anche se comincerà a rendersi conto del fatto che i suoi sentimenti per Aurelio, in fondo, non sono mai cessati del tutto. Tale consapevolezza la porterà ad avere un acceso scontro con il fidanzato Miguel, già abbastanza geloso dell’evidente sintonia che si starà innescando tra la sua “dolce metà” e lo stesso Aurelio…

Una Vita, spoiler: Anabel rompe con Miguel!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Miguel si troverà ad assistere ad un incontro piuttosto ravvicinato tra Anabel e Aurelio, motivo per cui tenterà di fare una serie di domande alla sua “promessa sposa” per spingerla a dirle di averlo visto in gran segreto. Nonostante tutti gli stratagemmi, la Bacigalupe però non lo metterà mai al corrente di tale incontro, tant’è che ad un certo punto l’Olmedo sbotterà e l’accuserà apertamente di stare civettando con il losco militare messicano.

Neanche a dirlo, Anabel si offenderà a morte per le parole di Miguel e approfitterà della situazione venutasi a creare per dirgli che è il caso di interrompere la loro relazione, dato che hanno due stili di vita completamente differenti! Da un lato l’Olmedo incasserà il colpo, dall’altro Anabel finirà per affrontare la questione con la domestica Soledad (Silvia Marty), la quale non esiterà ad informare Marcos di tutto quanto (data la relazione segreta avviata con lui).

Una Vita, news: Marcos contrario al riavvicinamento tra Aurelio e Anabel

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Ovviamente, Marcos sarà totalmente contrario alla possibilità di un riavvicinamento tra Anabel e il suo “acerrimo nemico” Aurelio. E la preoccupazione aumenterà quando Miguel deciderà di lasciare il ruolo di avvocato dell’impresa fondata proprio con il Quesada.

Partendo da questi presupposti, la storyline non farà altro che complicarsi visto che Aurelio – nonostante i passi in avanti con Anabel – darà il via anche ad uno spietato corteggiamento nei riguardi di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), con la quale starà elaborando proprio un piano per colpire il Bacigalupe Senior…