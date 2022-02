Anticipazioni Una vita: Don Hilario entra a piè sospinto nelle vicende della telenovela

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita prenderà sempre più spazio un personaggio che, fino ad ora, è apparso pochissimo nelle storie ambientate ad Acacias. Stiamo parlando di Don Hilario, il vice parroco della chiesetta del famoso quartiere (con il volto dell’attore Nico Degliantoni). L’uomo prossimamente entrerà in modo prepotente nelle vicende della telenovela iberica e verrà coinvolto in diverse dinamiche…

Una Vita, news: Don Hilario e gli intrighi di Genoveva

Le anticipazioni segnalano che una delle prime persone con cui il sacerdote avrà a che fare sarà la potente Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nello specifico, la dark lady si renderà conto del fatto che i suoi vicini di casa non vogliono avere nulla a che fare con il nuovo “alleato” Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per come la sorella Natalia (Astrid Janer) avrà messo a repentaglio il matrimonio tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e la morente Lolita (Rebeca Alemany).

La Salmeron penserà dunque ad uno stratagemma per far sì che i Quesada rientrino nelle grazie della madre chiesa. In pratica, Genoveva consiglierà ad Aurelio di fare un’importante donazione per la struttura ecclesiastica, sottolineando che – se avrà il favore di don Hilario – potrà certamente frenare il malcontento dei vicini, in primis quello di Susana (Amparo Fernandez) che, come vi abbiamo già raccontato, si metterà a capo di una sommossa per costringere i messicani a lasciare la Spagna. Ma questo stratagemma si rivelerà utile?

Una Vita, trame: Genoveva riesce nel suo intento?

Ebbene sì: appena riceverà la donazione, che Aurelio farà controvoglia poiché fortemente contrario alla Chiesa e alla sua influenza, don Hilario si mostrerà più dolce e conciliante con i Quesada e, all’uscita di una funzione religiosa, li etichetterà come due bravi cristiani di fronte alla Salmeron. Quest’ultima, neanche a dirlo, comunicherà a Aurelio ciò che il prete le avrà detto, ma l’uomo non sarà ancora pienamente convinto di avere sconfitto del tutto le resistenze dei vicini.

Intrighi a parte, possiamo però anticiparvi che don Hilario verrà coinvolto anche in un’altra storyline importante della soap che, guarda caso, sarà ancora collegata ai Quesada…

Una Vita, spoiler: Don Hilario dà il suo conforto ad Antonito

Data la situazione sempre più precaria di Lolita, precipitata dal momento in cui ha visto Antonito mentre stava per fare l’amore con Natalia, don Hilario deciderà di porgere tutto il suo conforto ai Palacios e, in diverse occasioni, si presenterà in casa loro per pregare. Da un lato Carmen (Maria Blanco) accetterà di buon grado le numerose visite del sacerdote, dall’altro Antonito auspicherà che la terapia sperimentale a cui si sta sottoponendo possa salvare la moglie da morte certa.

Ad ogni modo, dalle prime scene, i telespettatori non potranno fare altro che avere un pensiero positivo su Don Hilario, nonostante sia cascato nel “tranello” di Genoveva con Aurelio. Ma ci si potrà fidare davvero di lui o… avrà qualche scheletro nascosto nell’armadio?