Anticipazioni Una vita: Marco Cáceres sarà Ignacio Quiroga Del Campo

Un nuovo personaggio è pronto ad animare le prossime puntate italiane di Una Vita. Tra qualche settimana, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con il volto del giovane Ignacio Quiroga Del Campo (Marco Cáceres), che – come il secondo cognome potrà suggerire – sarà un parente della cantante Bellita (Maria Gracia). Si tratta di un ragazzo che arriverà all’improvviso nelle storie ambientate a calle Acacias, scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, trame: Alodia nota Ignacio in mezzo alla strada

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che la prima ad accorgersi della presenza nel quartiere di Ignacio sarà Alodia (Abril Montilla), la domestica di Bellita e Josè Miguel (Manuel Bandera). Mentre starà dialogando con Fabiana (Inma Perez Quiros), preoccupata per un uomo che sarà stato appena investito da una macchina, l’inserviente noterà infatti il Quiroga passeggiare in direzione del civico 38 di calle Acacias e non potrà fare a meno di soffermarsi sulla sua bellezza.

Nello specifico, anche Fabiana si renderà conto subito del fatto che Alodia è rimasta affascinata dallo sconosciuto, che sembrerà però sparire nel nulla. O per lo meno così crederà la ragazza… finché non se lo ritroverà di fronte al portone di Bellita!

Una Vita, spoiler: Ignacio è il nipote di Bellita

Nel giro di poco tempo, Alodia scoprirà dunque che Ignacio Quiroga altri non è che il nipote di Bellita, che quest’ultima non vedeva da quando era neonato. L’ultimo arrivato si presenterà infatti come il figlio di Candelaria, la sorella della Del Campo. L’artista, appena si renderà conto di essere di fronte al parente, verrà dunque colta da un malore e perderà i sensi, ma poi sarà ben felice di accoglierlo nella sua casa.

Da un lato apparirà quindi chiaro che Bellita ha interrotto per qualche ragione i rapporti con la consanguinea, dall’altro Josè Miguel apparirà fin da subito sospettoso sul conto di Ignacio, viste le tante persone che in passato hanno provato ad imbrogliare lui e la consorte. Tuttavia, la Del Campo sarà abbastanza certa dell’identità del nipote, dato che lo troverà piuttosto simile ai suoi genitori (ossia alla sorella e al cognato).

Una Vita, news: ecco perché Ignacio è arrivato in città

Ma per quale ragione Ignacio si sarà presentato a casa della zia? La risposta non tarderà ad arrivare: durante un dialogo con Josè Miguel e Bellita, il Quiroga ammetterà di essere andato in città con il fine di iscriversi alla Facoltà di Medicina dell’Università. Insomma, il ragazzo vorrà diventare medico e la notizia riempirà di gioia la Del Campo, che lo inviterà appunto a trattenersi da loro.

E possiamo già anticiparvi che, con questa mossa, Ignacio diventerà a tutti gli effetti un personaggio fisso della telenovela che terrà compagnia al pubblico praticamente fino al gran finale della telenovela. Occhio quindi ad Alodia, che farà davvero fatica a resistergli…