Anticipazioni Una vita: un nuovo interesse per Jacinto?

Nelle puntate già andate in onda di Una Vita, la partenza improvvisa di Marcelina (Cristina Platas) ha letteralmente scombussolato la vita del portinaio Jacinto (Jona Garcia). Da un giorno all’altro, l’uomo si è infatti ritrovato senza l’appoggio emotivo della propria moglie e ha dovuto badare da solo a se stesso, almeno finché non sono arrivate ad Acacias Benigna (Maria Josè Parra) e Indalecia (Blanca Gil), ossia la zia e la cugina della consorte. Nell’arco delle prossime settimane, bisognerà dunque fare attenzione a ciò che succederà a Jacinto, dato che si verrà a creare una storyline piuttosto divertente…

Una Vita, news: Jacinto sente la mancanza di Marcelina

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che ad un certo punto Indalecia darà l’impressione di interessarsi più del dovuto allo stato emotivo di Jacinto, tant’è che Casilda (Marita Zafra), Servante (David V. Muro) e persino Fabiana (Inma Perez Quiros) non vedranno di buon occhio le continue attenzioni che l’ultima arrivata riserverà all’uomo. Con la scusa di fare le veci di Marcelina, Indalecia starà infatti continuamente addosso a Jacinto, sia preparandogli il pranzo e lavandogli i vestiti, sia prendendo il posto della cugina nella gestione del chiosco di fiori e giornali.

Comunque sia, in più di una circostanza, Jacinto ribadirà ai suoi conoscenti che nel suo cuore c’è spazio solamente per Marcelina, tant’è che si tratterrà spesso a parlare con la fotografia della sua dolce metà “chiedendole” per quanto tempo ancora dovrà prendersi cura dello zio moribondo. Tuttavia, le cose saranno presto destinate a cambiare…

Una Vita, spoiler: Jacinto è attratto da Indalecia!

Eh sì: quando ormai saranno passati diversi mesi dalla partenza di Marcelina, Jacinto non riuscirà più a controllare le sue pulsioni “carnali” e comincerà a fare più di un pensiero “particolare” su Indalecia. Nello specifico, il portinaio immaginerà di vedere la “cugina” intenta a fargli delle avance, cosa che lo porterà a scappare a gambe levate in più di un’occasione.

Da un lato, Casilda si renderà conto immediatamente dal fatto che qualcosa non va nello strano atteggiamento di Jacinto, dall’altro Indalecia continuerà invece a credere che il conoscente abbia bisogno soltanto di qualcuno che badi alle sue esigenze per via della mancanza di Marcelina e continuerà a stargli vicino notte e giorno. Come facilmente prevedibile, ciò porterà presto alla nascita di un ulteriore momento esilarante, che sicuramente non mancherà di strappare più di un sorriso ai telespettatori…

Una Vita, trame: Jacinto bacia Indalecia ma…

Possiamo anticiparvi che, in una determinata giornata, Jacinto sembrerà ritrovarsi da solo in soffitta con Indalecia, disposta a tutto – persino a mentire a Marcelina – pur di ottenere un incontro focoso con lui. Inizialmente, il pover’uomo cercherà di resistere alle sue avance, ma poi cederà a finirà per darle un bacio appassionato sulle labbra! Una vera e propria scena “shock” che si interromperà quando l’uomo si sveglierà dal sonno…

Insomma, la scena che si vedrà sarà frutto dell’ennesima immaginazione di Jacinto, anche se sarà ormai evidente che è letteralmente ossessionato da Indalecia! Come deciderà dunque di muoversi Jacinto per non cadere in tentazione?