Anticipazioni Una vita: Lolita, ci sarà la guarigione?

La cura sperimentale a cui si sottoporrà la sfortunata Lolita (Rebeca Alemany) avrà gli effetti desiderati dal marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a ciò che succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita.

Una Vita, anticipazioni: Lolita ad un passo dalla morte

Come hanno mostrato gli episodi già andati in onda su Canale 5, Lolita ha avuto l’ennesimo malore quando ha visto il marito Antonito in procinto di fare l’amore con l’avvenente Natalia Quesada (Astrid Janer). Le anticipazioni segnalano dunque che i medici, nonostante le tante visite, non potranno fare altro che diagnosticare alla donna una malattia del sangue che la porterà a morire entro poche settimane, visto che sarà considerata incurabile.

Di primo acchito Antonito, in accordo con il padre Ramon (Juanma Navas) e la “matrigna” Carmen (Maria Blanco), cercherà di nascondere a Lolita ciò che presumibilmente le starà per accadere, ma la bottegaia si accorgerà di tutto quanto e, oltre a perdonare il marito per il tradimento, vorrà vivere serenamente ciò che le resta per il bene del piccolo Moncho.

Una Vita, trame: cura sperimentale per Lolita!

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Antonito ricorrerà all’aiuto di due specialisti per sapere se ci sia una sola speranza di curare Lolita. Il primo medico si esprimerà negativamente riguardo alla faccenda, mentre il secondo luminare parlerà invece al Palacios di una terapia sperimentale, fino a quel momento testata efficacemente sugli animali e che potrebbe salvarla.

Ovviamente, Antonito vorrà subito procedere con la cura, ma per farlo avrà bisogno del consenso di Lolita, che dal canto suo sembrerà avere accettato l’idea di dover morire da un momento all’altro (soprattutto poiché i malesseri aumenteranno di ora in ora). Comunque sia, alla fine il deputato riuscirà fortunatamente a convincere la consorte, la quale darà al dottore il suo consenso!

Una Vita, spoiler: Lolita inizia a riprendersi…

In tal senso, vi possiamo anticiparvi che il dottore farà a Lolita una serie di iniezioni, che almeno in principio non daranno gli effetti desiderati: un giorno la donna si lamenterà così tanto che il preoccupatissimo Ramon, così come Antonito, temerà che stia per esalare il suo ultimo respiro.

L’impressione sarà però totalmente sbagliata, dato che Lolita riaprirà gli occhi ed interagirà con tutti i presenti, motivo che spingerà Antonito a chiamare immediatamente il medico. Quest’ultimo, al termine di un’accurata visita, dirà dunque col sorriso ai Palacios che l’ammalata si sta finalmente riprendendo, esattamente come tutti quelli che si sono sottoposti alla terapia. Insomma, Lolita darà i primi segnali di miglioramento, ma la ripresa definitiva sarà ancora lunga…