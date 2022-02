Anticipazioni Una vita: la nuova simpatia amorosa di Miguel

Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, l’improvvisa rottura tra Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e Miguel Olmedo (Pablo Carro) porterà pian piano alla nascita di una nuova “simpatia amorosa”. Tra non troppo tempo, il giovane avvocato sembrerà infatti concentrare le sue attenzioni su Daniela Stabile (Carla Campra), la nuova cameriera italiana del Nuovo Secolo XX.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 18 e 19 febbraio: Lolita e Antonito fanno pace ma…

Una Vita, news: ecco chi è Daniela

Come abbiamo già avuto occasione di anticiparvi, tutto inizierà con la partenza di Roberto (Miguel Larrañaga), che vorrà chiedere al figlio e alla nuora in carcere il permesso di svelare a Miguel che sono ancora vivi. Sarà quello il momento in cui Sabina (Ana Goya) si deciderà a riaprire in fretta e furia il ristorante, fino a quel momento chiuso per la costruzione del tunnel con cui, in teoria, lei e il marito sarebbero dovuti entrare nella banca per svaligiarla.

Sabina farà dunque sapere al parente che è necessario trovare quanto prima dei nuovi camerieri, motivo per cui verranno indetti dei veri e propri colloqui di lavoro. Tra i candidati ci sarà anche Daniela, che colpirà sia la nonna e sia Miguel per il suo sorriso e il suo modo di fare cordiale. Senza pensarci due volte, la Olmedo deciderà dunque di assumere la Stabile, anche perché spererà che – così facendo – il nipote dimentichi in fretta la Bacigalupe…

Una Vita, spoiler: Sabina spinge Miguel tra le braccia di Daniela

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Quando Miguel verrà nuovamente deluso da Anabel, che deciderà di rifiutare la proposta di ritornare insieme, Sabina non farà altro che spingere il ragazzo a guardarsi attorno, dandogli più volte l’impressione che dal suo punto di vista dovrebbe approfondire meglio la conoscenza di Daniela, bella, lavoratrice e sopratutto discreta.

In tal senso, c’è da dire che sarà abbastanza chiara la “simpatia” che Miguel proverà per la Stabile, che dal canto suo si intratterrà parecchio con lui per rivolgergli (stranamente!) delle domande sul suo passato e, sopratutto, sui suoi nonni. Si tratterà di richieste alquanto singolari, a cui l’Olmedo non sembrerà dare tanto peso fino a quando però assisterà ad una telefonata della cameriera…

Una Vita, trame: che cosa nasconde Daniela?

Eh sì: in un momento in cui al Nuovo Secolo XX non ci sarà nessuno, Daniela prenderà in mano il telefono e parlerà con un misterioso interlocutore, al quale rivelerà di non aver scoperto nulla e che Roberto non ha ancora fatto ritorno a casa. Un dialogo per certi versi incomprensibile e che verrà origliato a metà da Miguel, tanto che quest’ultimo chiederà appunto alla Stabile con chi stesse parlando.

La cameriera riuscirà a cavarsela dicendogli che stava parlando con dei possibili clienti che volevano conoscere il menu prima di decidere di andare a mangiare lì, ma sarà evidente che la ragazza avrà raccontato una menzogna all’Olmedo. Per quale ragione? Avrà forse qualcosa da nascondere? Di certo, tutte le informazioni che lei già conoscerà su tutti i residenti di Acacias, che in teoria sarebbero dovuti essere tutti degli sconosciuti, faranno da apripista ad una storyline “gialla”…