Anticipazioni Uomini e donne: news su Matteo Ranieri e Federica Aversano

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ritroveremo al centro dello studio Matteo Ranieri, il giovane tronista ligure che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé a causa del controverso rapporto con la corteggiatrice Denise, accusata di aver intrecciato un rapporto clandestino con Armando Incarnato e per questa costretta ad abbandonare la trasmissione.

Negli stessi momenti, sentitasi fuori luogo e messa in disparte da Matteo, ha lasciato il programma anche Federica, la quale non ha apprezzato il comportamento del Ranieri (reo di essersi concentrato esclusivamente su Denise trascurando progressivamente la conoscenza con lei). La querelle si è trascinata in studio per vari giorni, anche a causa della decisione della donna di non presentarsi in studio nelle registrazioni seguenti.

Uomini e donne spoiler: Luca si schiera con Matteo

Tale comportamento ha letteralmente diviso pubblico e opinionisti, alcuni favorevoli alla decisione di Federica e altri invece completamente in disaccordo con il suo atteggiamento. Al fianco di Matteo si è inoltre schierato in prima linea il tronista Luca Salatino, che ha esortato la donna a tornare nel programma se davvero ha a cuore l’amore per Matteo. Una richiesta che, come vedremo, verrà esaudita nelle prossime puntate…

Federica infatti tornerà a breve in trasmissione, benché sarà impossibilità a presenziare a centro studio a causa di una leggera influenza che non le permetterà di riabbracciare il suo Matteo. Un ritorno soltanto rimandato, dato che l’intenzione della corteggiatrice è quella di conquistare nuovamente la fiducia del tronista. Ci riuscirà?