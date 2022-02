Anticipazioni Uomini e donne: Gemma, problemi con Pierluigi

Nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, i riflettori saranno ancora una volta puntati su Gemma Galgani, la quale è attualmente impegnata nella conoscenza di Pierluigi, un nuovo corteggiatore che ha debuttato di recente nel programma.

Il loro rapporto non sarà però esente da problemi e la dama piemontese non mancherà di addossare tutte le colpe a Tina Cipollari che, neanche a dirlo, faticherà non poco a digerire le offese che riceverà da parte della sua storica rivale. Poco importa se il rapporto di Gemma con Pierluigi faticherà a decollare a causa di evidenti incompatibilità caratteriali, che nel prossimo futuro pregiudicheranno la stabilità della loro relazione.

Uomini e donne, anticipazioni trono classico: Denise lascia il programma

Riguardo al trono classico, assisteremo ben presto all’inaspettato addio di Denise, la corteggiatrice di Matteo diventata suo malgrado protagonista di un controverso triangolo amoroso; tale situazione ha visto protagonista anche Armando Incarnato, il quale, avvicinatosi sempre più a Denise, ha provocato la rabbia del tronista, il quale non ha mai perdonato alla pretendente il suo rapporto con il cavaliere partenopeo.

Sarà proprio questa la causa della defezione di Denise che, sentendosi a disagio nel parterre, lascerà senza dare tante spiegazioni la trasmissione, concludendo in questo modo la conoscenza con Matteo. Occhio anche all’evoluzione della relazione tra Federica e il Ranieri, che si avvicinerà alla ragazza in maniera sempre più convinta…